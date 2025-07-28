توك سبورت: سون يقترب من الدوري الأمريكي

يقترب سون هيونج مين نجم توتنام هوتسبر من الانتقال إلى الدوري الأمريكي.

وبحسب بن جاكوبز صحفي توك سبورت فإن نادي لوس أنجلوس في مفاوضات متقدمة مع الكوري الجنوبي.

وأوضح التقرير إن الصفقة قريبة، وإن اللاعب سيتخذ قراره النهائي في الأيام القليلة المقبلة.

ويفضل سون خطوة الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بينما لا يمانع توتنام بيعه.

وتمكن اللاعب البالغ من العمر 33 عاما من التتويج بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي بعد الفوز على مانشستر يونايتد لتكون البطولة الأولى له مع توتنام.

ولعب سون في الموسم السابق 46 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع 12 آخرين.

وإجمالا خاض سون 454 مباراة رفقة توتنام وسجل 173 هدفا وصنع 101 آخرين.

وينتهي عقد سون مع توتنام في صيف 2026.

وانتقل الكوري الجنوبي إلى توتنام قادما من باير ليفركوزن في 2015.

رسالة سون عن أطفال فلسطين

خرج هيونج مين سون لاعب توتنام برسالة دعم إلى الشعب الفلسطيني بسبب المعاناة من الجوع الشديد.

وتحدث اللاعب الكوري الجنوبي في فيديو مصور لبرنامج الأغذية العالمي.

وقال سون: "الكثير من العائلات والأطفال في فلسطين يعانون من الجوع الشديد".

وتابع "أواجه الجوع في جميع أنحاء العالم رفقة برنامج الأغذية العالمي".

وشدد "دعم الكثير من العائلات بالطعام بمثابة منحهم الحياة".

وواصل "تستطيع أن تنقذ حياة الكثيرين خلال منحهم الطعام في أماكن تعاني من الجوع الشديد".

وأنهى حديثه قائلا: "أفضل هدية يمكننا تقديمها هي الطعام، أرجوكم تبرعوا الآن".