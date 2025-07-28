توك سبورت: سون يقترب من الدوري الأمريكي

الإثنين، 28 يوليه 2025 - 20:23

كتب : FilGoal

سون هيونج مين - توتنام - نهائي الدوري الأوروبي

يقترب سون هيونج مين نجم توتنام هوتسبر من الانتقال إلى الدوري الأمريكي.

وبحسب بن جاكوبز صحفي توك سبورت فإن نادي لوس أنجلوس في مفاوضات متقدمة مع الكوري الجنوبي.

وأوضح التقرير إن الصفقة قريبة، وإن اللاعب سيتخذ قراره النهائي في الأيام القليلة المقبلة.

أخبار متعلقة:
ماروتا: نأمل في إتمام صفقة لوكمان قريبا حدث غير مسبوق.. استخدام تقنية الفيديو بطلب المدربين في الدوري الإسباني لتعويض إيلانجا.. رومانو: نوتنجهام يتوصل لاتفاق مع بولونيا لضم ندوي في سن الـ 19.. نجل فرانشيسكو توتي يعلن اعتزاله كرة القدم

ويفضل سون خطوة الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بينما لا يمانع توتنام بيعه.

وتمكن اللاعب البالغ من العمر 33 عاما من التتويج بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي بعد الفوز على مانشستر يونايتد لتكون البطولة الأولى له مع توتنام.

ولعب سون في الموسم السابق 46 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع 12 آخرين.

وإجمالا خاض سون 454 مباراة رفقة توتنام وسجل 173 هدفا وصنع 101 آخرين.

وينتهي عقد سون مع توتنام في صيف 2026.

وانتقل الكوري الجنوبي إلى توتنام قادما من باير ليفركوزن في 2015.

رسالة سون عن أطفال فلسطين

خرج هيونج مين سون لاعب توتنام برسالة دعم إلى الشعب الفلسطيني بسبب المعاناة من الجوع الشديد.

وتحدث اللاعب الكوري الجنوبي في فيديو مصور لبرنامج الأغذية العالمي.

وقال سون: "الكثير من العائلات والأطفال في فلسطين يعانون من الجوع الشديد".

وتابع "أواجه الجوع في جميع أنحاء العالم رفقة برنامج الأغذية العالمي".

وشدد "دعم الكثير من العائلات بالطعام بمثابة منحهم الحياة".

وواصل "تستطيع أن تنقذ حياة الكثيرين خلال منحهم الطعام في أماكن تعاني من الجوع الشديد".

وأنهى حديثه قائلا: "أفضل هدية يمكننا تقديمها هي الطعام، أرجوكم تبرعوا الآن".

سون هيونج مين توتنام الدوري الإنجليزي الدوري الأمريكي
نرشح لكم
رئيس كومو يرد على تصريحات فابريجاس بشأن إمكانية ضم ميسي سكاي: ويسلي يخضع للفحوصات الطبية تمهيدا لانضمامه لـ روما "لأن هذه المباراة على ملعبنا".. ماسكيرانو ينتقد قرار الدوري الأمريكي بإيقاف ميسي عودة لـ البرازيل مجددا.. فلامنجو يضم إيمرسون رويال بعد إيقاف ميسي وألبا.. إنتر ميامي يتعادل سلبيا أمام سينسيناتي في الدوري الأمريكي بعشرة لاعبين ومشاركة نيمار.. سانتوس يخطف التعادل من متذيل ترتيب الدوري البرازيلي مدير كولومبوس: كنت غاضبا من هاتريك وسام ضد بورتو.. والأهلي نادي عملاق عودة بعد 6 أعوام؟ رومانو: إيمرسون رويال يوقع عقود انتقاله إلى فلامنجو
أخر الأخبار
لتعويض رحيل جيوكيريس.. سبورتنج لشبونة يعلن ضم لويس سواريز 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – وادي دجلة يتمم اتفاقه مع الهولندي كاندورب لضمه 28 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: سيلتا فيجو يتفق مع بايرن ميونيخ على استعارة "معذب برشلونة" 58 دقيقة | ميركاتو
مران الزمالك - انتظام عبد الحميد معالي.. تأهيل بنتايك وسبب تقسيم الفريق لمجموعتين ساعة | الدوري المصري
مصدر مقرب من عبد القادر يكشف لـ في الجول حقيقة طلبه فسخ عقده مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
سيرحل بعد 8 أعوام؟ أوجوجو: بورتو يتوصل لاتفاق مع ساوثامبتون لضم بيدناريك ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: المغربي أزنو يخضع للفحوصات الطبية تمهيدا لانضمامه لـ إيفرتون ساعة | ميركاتو
بمشاركة إيفرتون.. بيراميدز يفوز على تراكتور وديا 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف حقيقة إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي 2 الكرتي يترك معسكر بيراميدز ويعود للمغرب 3 وسام أبو علي يعتذر لـ الأهلي وجماهيره ويؤكد: تصرفت بطريقة لا تليق 4 وسيط كولومبوس كرو لـ في الجول: صفقة أبو علي تمت 100%.. وهذه حقيقة عرض الأخدود
/articles/510153/توك-سبورت-سون-يقترب-من-الدوري-الأمريكي