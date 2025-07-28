تقرير: نيوكاسل يتوصل لاتفاق مع رامسديل لضمه

الإثنين، 28 يوليه 2025 - 18:49

كتب : FilGoal

جاري أونيل وأرون رامسديل

توصل نادي نيوكاسل إلى اتفاق مع أرون رامسديل حارس مرمى ساوثامبتون للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس فإن رامسديل وافق على الانتقال إلى نيوكاسل.

ووفقا للشبكة فإن نيوكاسل سيتحمل راتب الحارس بالإضافة إلى مبلغ مالي مقابل الإعارة مع أحقية الشراء.

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وانتقل حارس المرمى الإنجليزي إلى ساوثامبتون في الصيف الماضي وقضى الموسم بأكمله معه.

وهبط فريق القديسين إلى دوري الدرجة الاولى "شامبيونشيب".

ولم تكن هذه المرة الأولى، بل هبط الحارس البالغ من العمر 27 عاما رفقة شيفيلد يونايتد.

وسبق لرامسديل التدرب تحت قيادة الإنجليزي إيدي هاو وقت تدريبه بورنموث.

وإذا تمت الصفقة بشكل رسمي لنيوكاسل فسيعود رامسديل للتدرب مع هاو مرة أخرى.

وخاض رامسديل 32 مباراة في الموسم الماضي واستقبلت شباكه 68 هدفا وخرج بدون استقبال أي أهداف في 4 مباريات.

نيوكاسل ميركاتو ساوثامبتون آرون رامسديل
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