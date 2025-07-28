جوارديولا: سأتوقف عن التدريب بعد هذه المرحلة

الإثنين، 28 يوليه 2025 - 16:32

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، نيته التوقف عن التدريب بعد المرحلة الحالية مع الفريق.

وأوضح جوارديولا في حوار مع مجلة GQ Hype الإسبانية: "أعلم أنه بعد هذه المرحلة مع مانشستر سيتي سأتوقف، لقد حسمت الأمر".

وأكمل "سأعتزل التدريب بعد هذه المرحلة مع مانشستر سيتي، لأنني بحاجة إلى التوقف والتركيز على نفسي وجسدي."

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وقاد جوارديولا فريق برشلونة لمدة 4 مواسم، قبل أن يختار الاستقالة طواعية.

جوارديولا قال: "أعتقد أنني عرفتُ كيف أتوقف في الوقت المناسب، حدث الأمر نفسه مع عملي في برشلونة - ثم جاءت لحظة قلتُ فيها: كفى."

وعن الموسم الماضي، رد المدرب الإسباني "الموسم الماضي كان الأصعب في مانشستر سيتي، عندما تفوز بـ6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، تأتي لحظة تتراجع فيها. هذه هي طبيعة البشر."

وتحدث جوارديولا عن علاقته مع اللاعبين: "اللاعبون الذين لا يشاركون في المباريات يشعرون أنني لا أحبهم، والعكس صحيح، ولكن أنا أهتم بهم أكثر لأنني أعاني من أجلهم."

وأتم بيب حواره ردا على سؤال هل ينتظرني الناس لأفشل؟: "نعم، بالتأكيد، وأنا أرحب بهم، هذا يمنحك الطاقة".

ومنذ اعتزال جوارديولا عام 2006، قاد فريق برشلونة ب خلال موسم 2007 - 2008.

ثم تولي تدريب فريق برشلونة الأول خلال الفترة من 2008 حتى 2012.

كما قاد بايرن ميونيخ الألماني من يوليو 2013 حتى يوليو 2016، وأخيرًا يتولى تدريب مانشستر سيتي منذ 2016 حتى الآن.

ويمتد تعاقد مانشسترسيتي حتى يونيو 2027.

وفاز جوارديولا ببطولات 3 دوري أبطال أوروبا "2 مع برشلونة، وبطولة مع مانشستر سيتي"، والسوبر الأوروبي 4 مرات "2 برشلونة، وبطولة مع كل من بايرن ميونيخ، ومانشستر سيتي".

كما توج بـ 3 بطولات للدوري الألماني مع بايرن ميونيخ، و6 بطولات للدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، و3 بطولات للدوري الإسباني مع برشلونة.

وفاز ببطولات الكأس في ألمانيا مرتين، وإسبانيا مرتين، وكأس إنجلترا مرتين، وكأس الرابطة الإنجليزية 4 مرات.

جوارديولا أفضل مدرب في العالم 3 مرات 2008 و2010 مع برشلونة، و2023 مع مانشستر سيتي، أيضا توج بـ3 بطولات للسوبر الإسباني، و3 بطولات لكأس الدرع الخيرية الإنجليزية، والتتويج بكأس العالم للأندية 4 مرات "2 برشلونة، وبطولة لبايرن، ومثلها لمانشستر سيتي".

بيب جوارديولا مانشستر سيتي
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