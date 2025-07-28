الإسماعيلي يعلن استمرار إريك تراوري

أعلن النادي الإسماعيلي انضمام البوركيني إريك تراوري لصفوف الدراويش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

إريك تراوري النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وكشف الإسماعيلي في بيان رسمي عن انضمام تراوري لمعسكر الفريق اليوم الإثنين، في برج العرب.

وأوضح الإسماعيلي "يصل تراوري إلى المعسكر في الثامنة مساء اليوم، قادما من بوركينا فاسو، وذلك بعدما توصل مجلس إدارة النادي، برئاسة نصر أبو الحسن، لاتفاق مع اللاعب لدعم الفريق خلال الموسم المقبل."

وكانت التجربة الأخيرة لإريك تراوري مع الإسماعيلي خلال الفترة من يناير 2024 حتى يوليو 2025.

وخاض الإسماعيلي آخر مباراة له مع الدراويش يوم 29 مايو السابق أمام غزل المحلة والتي انتهت بالتعادل 1-1

ولعب تراوري لأندية أسوان، ومصر المقاصة، وبيراميدز، وإنبي، وأخيرًا الإسماعيلي.

إجمالا خاض تراوري 232 مباراة في الدوري المصري سجل خلالهم 27 هدفا.

وخاض إريك تراوري 15 مباراة دولية مع منتخب بوركينا فاسو سجل خلالهم هدفا وحيدًا.

ويسعى الإسماعيلي خلال الفترة الحالية لحل أزمة القيد قبل يوم 6 أغسطس موعد غلق سوق الانتقالات الصيفية في مصر.

ويتعرض الإسماعيلي لعقوبة إيقاف القيد لمدة 3 فترات.

وكان الإسماعيلي أصدر بيانا للرد على المعلومات المغلوطة بشأن إيقاف القيد.. طالع التفاصيل بالضغط هنا