أفريكا فوت: حسم صفقة انتقال كوكا من الأهلي إلى قاسم باشا مقابل 1.1 مليون دولار

الإثنين، 28 يوليه 2025 - 12:47

كتب : FilGoal

مران الأهلي - أحمد نبيل "كوكا"

نجح الأهلي في زيادة المقابل المادي من قاسم باشا التركي لحسم صفقة انتقال أحمد نبيل كوكا.

وكشف موقع أفريكا فوت عن حسم صفقة انتقال كوكا إلى قاسم باشا مقابل 1.1 مليون دولار.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن موافقة الأهلي على بيع كوكا إلى قاسم باشا خاصة وأن تعاقد كوكا مع الأهلي حتى نهاية الموسم المقبل، ولذلك يفضّل الأهلي بيع اللاعب. (التفاصيل من هنا)

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وأشار تقرير أفريكا فوت إلى أن تعاقد كوكا مع قاسم باشا سيمتد لمدة 3 مواسم ويحصل اللاعب على راتب سنوي يقدر بـ 650 ألف دولار.

وأوضح التقرير أن خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي اتخذ قراره بالموافقة على رحيل اللاعب بسبب خيبة أمله من سلوك كوكا خلال معسكر الفريق في تونس من أجل الضغط بالموافقة على رحيله هذا الصيف.

وكان كوكا يلعب في مركزي الوسط والظهير الأيسر خلال مشاركاته مع الأهلي.

ورحل في مركز الظهير الأيسر عن الأهلي كل من علي معلول ويحيى عطية الله وكريم الدبيس، وفي الوسط رحل كل من عمرو السولية وأكرم توفيق وكريم وليد.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي يحاول الحصول على مقابل مادي أكبر من 750 ألف يورو المعروضة من الفريق التركي وهو ما يعني وصول الأهلي لما يقارب من 945 ألف يورو في النهاية.

وتم تصعيد كوكا للفريق الأول للأهلي في موسم 2019-2020 مع السويسري رينيه فايلر، وكانت أول مشاركة له مع الأهلي تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

صاحب الـ 24 عاما خاض مع الأهلي87 مباراة سجل 2 وصنع 4 في جميع المسابقات وتوج بـ 12 لقبا.

وشارك كوكا في أولمبياد باريس 2024 وسجل هدفا ضد أوزبكستان وحقق المركز الرابع مع المنتخب الأولمبي.

كما شارك في النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية وشغل مركز الظهير الأيسر ضد إنتر ميامي وبورتو.

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