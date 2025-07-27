كما كشف في الجول – مودرن سبورت يضم الجزائري آدم رجم

الأحد، 27 يوليه 2025 - 21:53

كتب : عمرو نبيل

آدم رجم

أعلن نادي مودرن سبورت تعاقده مع الجزائري آدم رجم لاعب شبيبة القبائل السابق في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن إجراء اللاعب الفحوصات الطبية لإتمام إجراءات انضمامه لمودرن سبورت.

كما كشف FilGoal.com في وقت سابق أن مودرن سبورت اتفق ع اللاعب الجزائري لضمه لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع شبيبة القبائل. (طالع التفاصيل)

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وانتهى عقد الجناح الأيسر مع شبيبة القبائل بنهاية الموسم المنقضي.

وشارك اللاعب الباغ من العمر 28 عاما في 21 مباراة رفقة شبيبة القبائل في الموسم المنقضي وصنع هدفا دون أن يسجل أي هدف.

ولعب رجم مع شبيبة القبائل بواقع 923 دقيقة.

وإجمالا لعب رجم 63 مباراة مع شبيبة القبائل وسجل 6 أهداف وصنع هدفين.

وانضم رجم إلى شبيبة القبائل في شتاء 2023 قادما من برادو.

وفي حال إتمام الصفقة بشكل رسمي، ستكون هذه التجربة هي الأولى لرجم خارج الدوري الجزائري.

ميركاتو آدم رجم مودرن سبورت شبيبة القبائل
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