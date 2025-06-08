خبر في الجول - مودرن سبورت يتوصل لاتفاق لضم لاعب شبيبة القبائل السابق

توصل نادي مودرن سبورت إلى اتفاق للتعاقد مع آدم رجم لاعب شبيبة القبائل السابق لضمه في فترة الانتقالات الصيفية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مودرن سبورت اتفق مع اللاعب الجزائري لضمه لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع شبيبة القبائل.

وانتهى عقد الجناح الأيسر مع شبيبة القبائل بنهاية الموسم المنقضي.

وشارك اللاعب الباغ من العمر 28 عاما في 21 مباراة رفقة شبيبة القبائل في الموسم المنقضي وصنع هدفا دون أن يسجل أي هدف.

ولعب رجم مع شبيبة القبائل بواقع 923 دقيقة.

وإجمالا لعب رجم 63 مباراة مع شبيبة القبائل وسجل 6 أهداف وصنع هدفين.

وانضم رجم إلى شبيبة القبائل في شتاء 2023 قادما من برادو.

وفي حال إتمام الصفقة بشكل رسمي، ستكون هذه التجربة هي الأولى لرجم خارج الدوري الجزائري.