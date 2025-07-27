الدوري المصري – أجندة الزمالك.. 13 مباراة على استاد القاهرة

الأحد، 27 يوليه 2025 - 16:56

كتب : محمد سمير

الزمالك - بيان رسمي

أقيمت مراسم قرعة الموسم الجديد 2025 - 2026 من الدوري المصري الممتاز، والتي أسفرت عن 13 مباراة لـ الزمالك على استاد القاهرة.

ويفتتح الزمالك مشواره بمواجهة سيراميكا كليوباترا على استاد هيئة قناة السويس، بينما يختتم الدور الأول بمواجهة الاتحاد على استاد القاهرة.

وتنطلق المسابقة يوم 8 أغسطس المقبل، ومن المقرر إعلان جداول المباريات خلال الفترة المقبلة.

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وجاءت أجندة الزمالك كالآتي:

الجولة الأولى: سيراميكا كليوباترا × الزمالك (استاد هيئة قناة السويس)

الجولة الثانية: الزمالك × المقاولون العرب (استاد القاهرة)

الجولة الثالثة: مودرن سبورت × الزمالك (استاد القاهرة)

الجولة الرابعة: الزمالك × فاركو (استاد القاهرة)

الجولة الخامسة: وادي دجلة × الزمالك (استاد السلام)

الجولة السادسة: الزمالك × المصري (استاد برج العرب)

الجولة السابعة: الإسماعيلي × الزمالك (استاد الإسماعيلية)

الجولة الثامنة: الزمالك × الجونة (استاد القاهرة)

الجولة التاسعة: الأهلي × الزمالك (استاد القاهرة)

الجولة العاشرة: الزمالك × غزل المحلة (استاد القاهرة)

الجولة الـ 11: راحة

الجولة الـ 12: البنك الأهلي × الزمالك (استاد القاهرة)

الجولة الـ 13: الزمالك × طلائع الجيش (استاد القاهرة)

الجولة الـ 14: الزمالك × سموحة (استاد القاهرة)

الجولة 15: إنبي x الزمالك (استاد المقاولون العرب)

الجولة 16: الزمالك x بتروجت (استاد القاهرة)

الجولة 17: كهرباء الإسماعيلية x الزمالك (استاد الإسماعيلية)

الجولة 18: الزمالك × حرس الحدود (استاد القاهرة)

الجولة 19: زد x الزمالك (استاد القاهرة)

الجولة الـ 20: بيراميدز × الزمالك (استاد الدفاع الجوي)

الجولة الـ 21: الزمالك × الاتحاد (استاد القاهرة)

وقال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية: "أجرينا بعض التعديلات على لائحة الدوري، سيتم إجراء قرعة المرحلة الأولى اليوم بينما قرعة المرحلة الثانية ستكون قبل 10 أيام من انطلاقها".

نظام الدوري: تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 21 جولة.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 7 الأولى لتحديد اللقب، بينما من الثامن إلى الحادي والعشرون للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين)

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