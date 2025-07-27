الدوري المصري – أجندة المصري: بداية ضد بيراميدز والزمالك.. والختام بالإسماعيلي

الأحد، 27 يوليه 2025 - 16:51

كتب : FilGoal

النادي المصري - بيان رسمي

أقيمت اليوم الأحد مراسم سحب قرعة الدوري المصري للموسم 2025-2026.

وسيبدأ المصري موسمه بمواجهة الاتحاد السكندري في ملعب السويس الجديد وفي الأسبوع الثالث سيلتقي بيراميدز في الملعب ذاته.

وسيواجه المصري منافسه الزمالك في برج العرب في الجولة السادسة، أما الأهلي فسوف يلتقيه في الملعب ذاته في الأسبوع 13.

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وسيختتم المصري مشواره بملاقاة الإسماعيلي في الإسماعيلية.

وجاءت أجندة مباريات المصري كالتالي:

الجولة 1: المصري × الاتحاد السكندري (استاد السويس الجديد)

الجولة 2: طلائع الجيش × المصري (استاد السويس الجديد)

الجولة 3: المصري × بيراميدز (استاد السويس الجديد)

الجولة 4: حرس الحدود × المصري (استاد السويس الجديد)

الجولة 5: المصري × كهرباء الإسماعيلية (استاد السويس الجديد)

الجولة 6: الزمالك × المصري (استاد برج العرب)

الجولة 7: المصري × غزل المحلة (استاد السويس الجديد)

الجولة 8: فاركو × المصري (استاد السويس الجديد)

الجولة 9: المصري × بتروجت (استاد السويس الجديد)

الجولة 10: البنك الأهلي × المصري (استاد السويس الجديد)

الجولة 11: المصري × سموحة (استاد السويس الجديد)

الجولة 12: لا توجد مباراة

الجولة 13: الأهلي × المصري (استاد برج العرب)

الجولة 14: المصري × وادي دجلة (استاد السويس الجديد)

الجولة 15: الجونة x المصري (استاد السويس الجديد)

الجولة 16: المصري x سيراميكا كليوباترا (استاد السويس الجديد)

الجولة 17: زد x المصري (استاد السويس الجديد)

الجولة 18: المقاولون العرب x المصري (استاد السويس الجديد)

الجولة 19: المصري x مودرن سبورت (استاد السويس الجديد)

الجولة 20: إنبي × المصري (استاد السويس الجديد)

الجولة 21: المصري × الإسماعيلي (استاد السويس الجديد)

نظام الدوري: تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 21 جولة.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 7 الأولى لتحديد اللقب، بينما من الثامن إلى الحادي والعشرون للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين)

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