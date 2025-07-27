الدوري المصري – أجندة الإسماعيلي: بداية قوية.. ودربي في الجولة 13

أقيمت اليوم الأحد مراسم سحب قرعة الدوري المصري للموسم 2025-2026.

وسيواجه الإسماعيلي منافسه بيراميدز في الجولة الثانية من الدوري في ملعب الدفاع الجوي في بداية قوية لموسمه على أن يلتقي الزمالك في الأسبوع السابع في الإسماعيلية.

ويلتقي الدراويش بكهرباء الإسماعيلية في دربي المدينة في الجولة 13.

أما الأهلي فسوف يلتقيه في الجولة 14 في ملعب برج العرب.

وسيختتم الإسماعيلي المرحلة الأولى من الدوري بلقاء المصري في الإسماعيلية.

والآن لنرى كيف جاءت قرعة الإسماعيلي في الموسم الجديد من الدوري:

الجولة الأولى: الإسماعيلي x بتروجيت (استاد الإسماعيلية)

الجولة الثانية: بيراميدز x الإسماعيلي (الدفاع الجوي)

الجولة الثالثة: الإسماعيلي x الاتحاد السكندري (الإسماعيلية)

الجولة الرابعة: طلائع الجيش x الإسماعيلي (جهاز الرياضة)

الجولة الخامسة: الإسماعيلي x غزل المحلة (الإسماعيلية)

الجولة السادسة: زد x الإسماعيلي (القاهرة)

الجولة السابعة: الإسماعيلي x الزمالك (الإسماعيلية)

الجولة الثامنة: إنبي x الإسماعيلي (المقاولون العرب)

الجولة التاسعة: الإسماعيلي x البنك الأهلي (الإسماعيلية)

الجولة العاشرة: سموحة x الإسماعيلي (برج العرب)

الجولة 11: الإسماعيلي x حرس الحدود (الإسماعيلية)

الجولة 12: فاركو x الإسماعيلي (برج العرب)

الجولة 13: الإسماعيلي x كهرباء الإسماعيلية (الإسماعيلية)

الجولة 14: الأهلي x الإسماعيلي (برج العرب)

الجولة 15: الإسماعيلي x المقاولون العرب (الإسماعيلية)

الجولة 16: مودرن سبورت x الإسماعيلي (القاهرة)

الجولة 17: لا يوجد مباراة

الجولة 18: الإسماعيلي x وادي دجلة (الإسماعيلية)

الجولة 19: سيراميكا كليوباترا x الإسماعيلي (هيئة قناة السويس)

الجولة 20: الإسماعيلي x الجونة (الإسماعيلية)

نظام الدوري: تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 21 جولة.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 7 الأولى لتحديد اللقب، بينما من الثامن إلى الحادي والعشرون للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين)

الجولة 21: المصري x الإسماعيلي (السويس الجديد)