من أجل إيزاك؟ رومانو: لويس دياز سينتقل إلى بايرن بصفقة ضخمة

الأحد، 27 يوليه 2025 - 15:34

كتب : FilGoal

لويس دياز - ليفربول

بات بايرن ميونيخ قاب قوسين أو أدنى من ضمه لويس دياز من صفوف ليفربول خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف الصحفي الموثوق في الانتقالات فابريزيو رومانو، اليوم الأحد، أن بايرن اقترب من إتمام الاتفاق مع ليفربول لضم اللاعب الكولومبي مقابل 75 مليون يورو.

وسيوقع دياز على عقد يربطه بالنادي الألماني حتى صيف عام 2029.

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وكان بايرن قدم عرضا سابقا مقابل 67 مليون و500 ألف يورو لكن ليفربول طلب برفع ذلك المبلغ.

في السياق ذاته كشفت العديد من التقارير الصحفية أن ليفربول سيستخدم ذلك المبلغ لضم أليكساندر إيزاك مهاجم نيوكاسل.

ويطلب نيوكاسل الحصول على 130 مليون يورو للموافقة على بيع مهاجمه السويدي.

وكان أرني سلوت مدرب ليفربول قال إن سبب غياب دياز عن ودية لقاء ميلان جاء بسبب الحديث حول مستقبله.

وكان دياز صاحب الـ28 عاما انضم إلى ليفربول قادما من بورتو في يناير من عام 2022.

وخاض دياز مع ليفربول 148 مباراة سجل خلالهم 41 هدفا وصنع 23 آخرين.

لويس دياز بايرن ميونيخ ليفربول
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