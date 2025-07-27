الشريعي: سنحصل على نسبة من بيع زد لـ إسماعيل.. ورفضت انتقال حمدي لـ الزمالك نهائيا

أوضح أيمن الشريعي رئيس إنبي المقابل المادي الذي سيحصل عليه النادي من بيع زد للاعبه محمد إسماعيل لـ الزمالك.

محمد إسماعيل النادي : زد إنبـي

وقال رئيس إنبي عبر أون سبورت: "لم نضع نسبة بيع مستقبلي في عقد مصطفى شلبي مع الزمالك عند التوقيع معه".

وأضاف "سنحصل على 8-9 مليون جنيه من بيع زد لـ محمد إسماعيل إلى الزمالك بفضل نسبة البيع المستقبلي".

وانتقل محمد إسماعيل من إنبي لزد والآن يفصله الإعلان الرسمي عن التوقيع للزمالك. (طالع التفاصيل)

وأوضح "حسين السيد طلب ضم محمد حمدي بشكل نهائي ورفضت بسبب تعرضه للإصابات والمؤشرات لم تكن جيدة، واللاعب يمتلك جودة رائعة وهو لاعب محترف وسيصبح نجما آجلا أم عاجلا".

وأتم "إنبي نادي تطوير واستثمار لا يبحث عن البطولات في الوقت الحالي وهي هوية النادي، النادي يمتلك أكبر قطاع ناشئين وحققنا 11 بطولة في الموسم الماضين ولن نغير استراتيجية النادي".

وأنهى إنبي الدوري المصري خلال الموسم الماضي في المركز الرابع بمجموعة تفادي الهبوط.

كما حصل الفريق على المركز الرابع في بطولة كأس الرابطة المصرية.

وكان إنبي قد تعاقد مع عبد الله أقطاي مهاجم طنطا لتعويض رحيل أحمد أمين قفة المنتقل لنادي البنك الأهلي، كما أتم اتفاقه للتعاقد مع أحمد كفتة لاعب وي.