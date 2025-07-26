في الجول يكشف موعد انضمام ربيع وإسماعيل لتدريبات الزمالك

السبت، 26 يوليه 2025 - 17:48

كتب : حامد وجدي

محمد إسماعيل - زد ضد المصري

يستعد أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي ومحمد إسماعيل مدافع زد للانضمام للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أحمد ربيع

النادي : البنك الأهلي

محمد إسماعيل

النادي : زد

الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن الثنائي سيخضع لجلسة تصوير تمهيدا للانضمام للقلعة البيضاء وسينضم لتدريبات الفريق يوم الاثنين المقبل.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب قد خرج من معسكر زد الإعدادي للموسم الجديد من أجل إتمام صفقة انتقاله للزمالك.

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وسيوقع المدافع على عقد مع الزمالك لمدة 5 مواسم.

محمد إسماعيل كان قريبا من الانتقال إلى الزمالك في صفقة تبادلية، ينتقل بموجبها أحمد حسام مدافع الزمالك إلى زد، لكن ذلك قبل إصابة أحمد حسام بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال ودية أورانج.

المدافع صاحب الـ 26 عاما انضم لزد قادما من إنبي في بداية الموسم قبل الماضي.

وشارك إسماعيل في 48 مباراة بقميص زد وسجل هدفا واحدا.

وتعاقد الزمالك مع خمسة لاعبين رسميا حتى الآن، هم المهدي سليمان حارس الاتحاد السكندري، وشيكو بانزا جناح إشتريلا أمادورا، وثنائي فاركو أحمد شريف، وعمرو ناصر في الهجوم، وأدم كايد الجناح الفلسطيني.

محمد إسماعيل الزمالك
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