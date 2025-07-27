بثنائية برونو.. مانشستر يونايتد يتفوق على وست هام وديا

انتصر مانشستر يونايتد على وست هام بنتيجة 2-1 في مباريات الدوري الإنجليزي الودية الصيفية.

وأقيم اللقاء على ملعب ميتلايف في الولايات المتحدة الأمريكية وهو الذي استضاف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وتقدم الشياطين الحمر بهدف من ركلة جزاء عن طريق برونو فيرنانديز في الدقيقة 5.

وفي الشوط الثاني ضاعف البرتغالي من تقدم الشياطين الحمر بتسديدة رائعة في الدقيقة 52.

وبعد 9 دقائق قلص جارود بوين الفارق لصالح الهامرز.

وشهد اللقاء مشاركة ماتيوس كونيا الوافد الجديد أساسيا مع يونايتد، كما حل الباراجوياني دييجو ليون بديلا في الشوط الثاني بدلا من باتريك دورجو.

وسيلتقي يونايتد على ملعب سولدير فيلد بشيكاغو فجر الخميس المقبل في الرابعة والنصف صباحا.

وكان بورنموث قد فاز على إيفرتون في جولة أندية الدوري الإنجليزي بنتيجة 3-0 أمس السبت.