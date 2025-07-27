فهد موفي مودعا الوداد: شكرا للجميع ما عدا المدرب بالطبع

الأحد، 27 يوليه 2025 - 01:34

كتب : FilGoal

فهد موفي

ودع فهد موفي لاعب الوداد ناديه بعد التوصل لاتفاق لفسخ العقد بالتراضي.

وكتب اللاعب المغربي رسالة عبر حسابه على إنستجرام "شكرا للجميع ما عدا المدرب".

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ويقود محمد أمين بنهاشم تدريب الوداد حاليا.

وتعاقد الوداد مع موفي في الشتاء الماضي قادما من هايدوك سبليت الكرواتي في صفقة انتقال حر.

وكان عقد الظهير الأيمن يمتد لنهاية الموسم المقبل.

ولعب موفي تحت قيادة بنهاشم 5 مباريات ولم يسجل أو يصنع.

وإجمالا خاض اللاعب البالغ من العمر 29 عاما 15 مباراة مع الوداد ولم يسجل أي هدف أو يصنع أيضا.

ويعد الظهور الأخير له في بطولة كأس العالم للأندية الماضية التي أقيمت في أمريكا.

الوداد فهد موفي محمد أمين بنهاشم
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