"أحببت كل لحظة من حياتي كلاعب في النادي".. وسام أبو علي يودع الأهلي برسالة مؤثرة

الأحد، 27 يوليه 2025 - 01:18

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - الأهلي

وجه الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي السابق المنتقل حديثا لـ كولومبوس كرو الأمريكي رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي عقب رحيله.

وسام أبو علي

النادي : كولومبوس كرو

الأهلي

أعلن الأهلي رحيل وسام أبو علي صوب كولومبوس كرو الأمريكي. (طالع التفاصيل)

وكتب الفلسطيني على حسابه عبر موقع إنستجرام :

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"جماهير النادي الأهلي العظيمة جاء الوقت لكتابة هذه الرسالة الصعبة.

أولا أريد شكر رئيس النادي محمود الخطيب ومجلس الإدارة الذين وقفوا بجانبي من اليوم الأول ودعموني دائما في الأوقات الصعبة مثلما في الأوقات الجميلة، الأهلي محظوظ جدا بهذا الرئيس الرائع الذي يهتم بمصلحة النادي قبل كل شيء. كان شرفا لي أن أعمل تحت قيادته.

أنا ممتن جذا على الفرصة التي حصلت عليها للانضمام لهذا النادي العظيم منذ سنة ونصف، النادي الذي منحني فرصة لأظهر من أنا كشخص، وكلاعب كرة قدم أمام العالم، وأمام ملايين الجماهير الرائعة، في الأهلي تعلمت معنى الفوز، وشعرت بلذة تحقيق البطولات وهي مشاعر ستبقي معي إلى الأبد.

أشكر كل اللاعبين والجهاز الفني والمدربين وكل من في النادي الذين قضيت معهم أيام جميلة.

شكرا لكل من وقف بجانبي وجعلني أشعر أنني بين عائلتي، الروابط والعلاقات ستظل معي مدى الحياة.

عشنا لحظات رائعة وصعبة معنا لكن الشيء الذي لن أنساه أبدًا هو قوتنا عندما نتكاتف في الأوقات الصعبة وأخيرا وليس آخراً والأهم، شكرا لجمهور الأهلي العظيم.

أعرف أن الفترة الأخيرة كانت مليئة بالكلام والقصص، وكانت صعبة بيني وبينكم، لكن المهم بالنسبة لي هو أنني لم أصدق أبدا إيذاء علاقتنا، فأنتم سبب سعادتي في كل ثانية لعبتها في هذا النادي العظيم.

أنتم من شجعتوني لأقدم أحسن حاجة عندي في كل مباراة وجعلتوني أشعر بالفخر قدام عائلتي وشعب فلسطين كاملا، جمهور الأهلي هو صوت النادي وصورته أمام العالم، أنا فخور أنني لعبت أمامكم. فخور أني ارتديت القميص الأحمر أمامكم جميعًا وأعتذر إذا صدر مني أي شيء ناحيتكم جعلكم تفكروا فيّ بشكل مختلف.

شكرا ليكم لأنكم دائما كنتم بجانبي وساعدتموني على التطور والوصول، الشيء الوحيد الذي أستطيع قوله حاليا، حقيقي أحببت كل لحظة من حياتي كلاعب في الأهلي".

وأعلن كولومبوس كرو ضم الدولي الفلسطيني بعقد يمتد حتى 2027 مع خيار التجديد لموسم إضافي.

ويحتل كرو المركز الرابع برصيد 44 نقطة من 25 مباراة في القسم الشرقي من الدوري الأمريكي.

وحقق الفريق لقب الدوري الأمريكي 3 مرات من قبل آخرها في 2023، ولقب كأس أمريكا مرة وحيدة.

ويعد كولومبوس كرو بطل لقب كأس الدوريات وهي البطولة التي تجمع فرق الدوري الأمريكي والمكسيكي معا.

وقال آدم وطني وسيط كولومبوس كرو لـ FilGoal.com سابقا: "وسام أبو علي ينتظر الحصول على التأشيرة الدائمة للانضمام إلى كولومبوس كرو".

وأضاف "الاتفاق تم مقابل 7.5 مليون دولار + مليون دولار كحوافز و10 % من إعادة البيع".

وكشف موقع tipsbladet الدنماركي أن راتب وسام أبو علي سيتراوح بين 11.8 مليون دولار لـ 13.3 مليون دولار خلال 3 مواسم ونصف مع كولومبوس كرو الأمريكي.

بذلك سيكون راتب وسام السنوي هو 3.8 مليون دولار ما يجعله أعلى راتب في النادي الأمريكي خلال مدة التعاقد.

وفي الوقت الحالي يعد الأوروجوياني دييجو روسي صاحب أعلى راتب في النادي بـ 3.42 مليون دولار سنويا.

وأصبح وسام ثاني أغلى لاعب يتم بيعه في تاريخ الدوري المصري بقيمة 7.5 مليون دولار بعد ماليك إيفونا لاعب الأهلي الذي انتقل لتيانجين تيدا الصيني مقابل 8 ملايين دولار.

فيما بات الدولي الفلسطيني ثالث أغلى صفقة في تاريخ كرو بعد الكولومبي كوتشو هيرنانديز والأرميني لوكاس زيليريان.

وانضم وسام أبو علي للنادي الأهلي في يناير 2024 قادما من سيريس السويدي.

وتوج وسام أبو علي بألقاب الدوري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا، والسوبر المصري، بالإضافة إلى كأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

وخاض صاحب الـ 26 عاما مع الأهلي 60 مباراة سجل 38 هدفا وصنع 10 وتوج بلقب هداف الدوري المصري 2023-24.

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