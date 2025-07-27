"أحببت كل لحظة من حياتي كلاعب في النادي".. وسام أبو علي يودع الأهلي برسالة مؤثرة

وجه الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي السابق المنتقل حديثا لـ كولومبوس كرو الأمريكي رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي عقب رحيله.

وسام أبو علي النادي : كولومبوس كرو الأهلي

أعلن الأهلي رحيل وسام أبو علي صوب كولومبوس كرو الأمريكي. (طالع التفاصيل)

وكتب الفلسطيني على حسابه عبر موقع إنستجرام :

"جماهير النادي الأهلي العظيمة جاء الوقت لكتابة هذه الرسالة الصعبة.

أولا أريد شكر رئيس النادي محمود الخطيب ومجلس الإدارة الذين وقفوا بجانبي من اليوم الأول ودعموني دائما في الأوقات الصعبة مثلما في الأوقات الجميلة، الأهلي محظوظ جدا بهذا الرئيس الرائع الذي يهتم بمصلحة النادي قبل كل شيء. كان شرفا لي أن أعمل تحت قيادته.

أنا ممتن جذا على الفرصة التي حصلت عليها للانضمام لهذا النادي العظيم منذ سنة ونصف، النادي الذي منحني فرصة لأظهر من أنا كشخص، وكلاعب كرة قدم أمام العالم، وأمام ملايين الجماهير الرائعة، في الأهلي تعلمت معنى الفوز، وشعرت بلذة تحقيق البطولات وهي مشاعر ستبقي معي إلى الأبد.

أشكر كل اللاعبين والجهاز الفني والمدربين وكل من في النادي الذين قضيت معهم أيام جميلة.

شكرا لكل من وقف بجانبي وجعلني أشعر أنني بين عائلتي، الروابط والعلاقات ستظل معي مدى الحياة.

عشنا لحظات رائعة وصعبة معنا لكن الشيء الذي لن أنساه أبدًا هو قوتنا عندما نتكاتف في الأوقات الصعبة وأخيرا وليس آخراً والأهم، شكرا لجمهور الأهلي العظيم.

أعرف أن الفترة الأخيرة كانت مليئة بالكلام والقصص، وكانت صعبة بيني وبينكم، لكن المهم بالنسبة لي هو أنني لم أصدق أبدا إيذاء علاقتنا، فأنتم سبب سعادتي في كل ثانية لعبتها في هذا النادي العظيم.

أنتم من شجعتوني لأقدم أحسن حاجة عندي في كل مباراة وجعلتوني أشعر بالفخر قدام عائلتي وشعب فلسطين كاملا، جمهور الأهلي هو صوت النادي وصورته أمام العالم، أنا فخور أنني لعبت أمامكم. فخور أني ارتديت القميص الأحمر أمامكم جميعًا وأعتذر إذا صدر مني أي شيء ناحيتكم جعلكم تفكروا فيّ بشكل مختلف.

شكرا ليكم لأنكم دائما كنتم بجانبي وساعدتموني على التطور والوصول، الشيء الوحيد الذي أستطيع قوله حاليا، حقيقي أحببت كل لحظة من حياتي كلاعب في الأهلي".

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وأعلن كولومبوس كرو ضم الدولي الفلسطيني بعقد يمتد حتى 2027 مع خيار التجديد لموسم إضافي.