مدير كولومبوس: كنت غاضبا من هاتريك وسام ضد بورتو.. والأهلي نادي عملاق

أوضح عيسى تال المدير العام لنادي كولومبوس كرو الأمريكي كيف تمسك بضم وسام أبو علي من الأهلي.

أعلن الأهلي رحيل وسام أبو علي صوب كولومبوس كرو الأمريكي. (طالع التفاصيل)

وقال تال لموقعGIVEMESPORT ضاحكا: "كنت غاضبا جدا من تسجيل وسام أبو علي هاتريك ضد بورتو، لم يكن أحد يعرفه لكن الآن عرفه كل العالم، بالطبع سعيد من أجله وكان يستحق ذلك، لكنه عقّد الأمور".

وأضاف "في كل مرة نظرنا فيها إلى لاعبين آخرين، بقي وسام على رأس القائمة".

وأكمل "قدّر وسام استمرار محاولاتنا لضمه، فعلنا ذلك في يناير الماضي. وبذل قصارى جهده لمصلحة نادينا، وهو أمر نقدره بشدة. كان بإمكانه الانتقال إلى أماكن أخرى بعد ما فعله هذا الصيف، لكنه اختار الانتقال لنا".

وتابع "لم نكن خائفين من أنه يلعب للأهلي، إذا لا يعرف الناس من هو الأهلي، فهو نادي عملاق، ويتوقعون الفوز بكل مبارياتهم، لكن الأمر يتعلق باللاعب هل هو جيد؟ وهل هو من نريده؟ ارتبط اسمنا بلاعبين من الدوريات الـ 5 الكبرى ووجدنا أنفسنا نعود لوسام وهو الشخص المنشود".

وأتم "نقدم موسما ممتازا في رأيي، ولكن هل يمكننا تقديم موسم أفضل؟ سيساعدنا وسام وزملائه، وسنتمكن من مواصلة المشوار".

وأعلن كولومبوس كرو ضم الدولي الفلسطيني بعقد يمتد حتى 2027 مع خيار التجديد لموسم إضافي.