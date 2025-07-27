مدير كولومبوس: كنت غاضبا من هاتريك وسام ضد بورتو.. والأهلي نادي عملاق

الأحد، 27 يوليه 2025 - 00:02

كتب : FilGoal

احتفال وسام أبو علي بهدفه - الأهلي ضد بورتو

أوضح عيسى تال المدير العام لنادي كولومبوس كرو الأمريكي كيف تمسك بضم وسام أبو علي من الأهلي.

أعلن الأهلي رحيل وسام أبو علي صوب كولومبوس كرو الأمريكي. (طالع التفاصيل)

وقال تال لموقعGIVEMESPORT ضاحكا: "كنت غاضبا جدا من تسجيل وسام أبو علي هاتريك ضد بورتو، لم يكن أحد يعرفه لكن الآن عرفه كل العالم، بالطبع سعيد من أجله وكان يستحق ذلك، لكنه عقّد الأمور".

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وأضاف "في كل مرة نظرنا فيها إلى لاعبين آخرين، بقي وسام على رأس القائمة".

وأكمل "قدّر وسام استمرار محاولاتنا لضمه، فعلنا ذلك في يناير الماضي. وبذل قصارى جهده لمصلحة نادينا، وهو أمر نقدره بشدة. كان بإمكانه الانتقال إلى أماكن أخرى بعد ما فعله هذا الصيف، لكنه اختار الانتقال لنا".

وتابع "لم نكن خائفين من أنه يلعب للأهلي، إذا لا يعرف الناس من هو الأهلي، فهو نادي عملاق، ويتوقعون الفوز بكل مبارياتهم، لكن الأمر يتعلق باللاعب هل هو جيد؟ وهل هو من نريده؟ ارتبط اسمنا بلاعبين من الدوريات الـ 5 الكبرى ووجدنا أنفسنا نعود لوسام وهو الشخص المنشود".

وأتم "نقدم موسما ممتازا في رأيي، ولكن هل يمكننا تقديم موسم أفضل؟ سيساعدنا وسام وزملائه، وسنتمكن من مواصلة المشوار".

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وأعلن كولومبوس كرو ضم الدولي الفلسطيني بعقد يمتد حتى 2027 مع خيار التجديد لموسم إضافي.

ويحتل كرو المركز الرابع برصيد 44 نقطة من 25 مباراة في القسم الشرقي من الدوري الأمريكي.

وحقق الفريق لقب الدوري الأمريكي 3 مرات من قبل آخرها في 2023، ولقب كأس أمريكا مرة وحيدة.

ويعد كولومبوس كرو بطل لقب كأس الدوريات وهي البطولة التي تجمع فرق الدوري الأمريكي والمكسيكي معا.

وقال آدم وطني وسيط كولومبوس كرو لـ FilGoal.com سابقا: "وسام أبو علي ينتظر الحصول على التأشيرة الدائمة للانضمام إلى كولومبوس كرو".

وأضاف "الاتفاق تم مقابل 7.5 مليون دولار + مليون دولار كحوافز و10 % من إعادة البيع".

وكشف موقع tipsbladet الدنماركي أن راتب وسام أبو علي سيتراوح بين 11.8 مليون دولار لـ 13.3 مليون دولار خلال 3 مواسم ونصف مع كولومبوس كرو الأمريكي.

بذلك سيكون راتب وسام السنوي هو 3.8 مليون دولار ما يجعله أعلى راتب في النادي الأمريكي خلال مدة التعاقد.

وفي الوقت الحالي يعد الأوروجوياني دييجو روسي صاحب أعلى راتب في النادي بـ 3.42 مليون دولار سنويا.

وأصبح وسام ثاني أغلى لاعب يتم بيعه في تاريخ الدوري المصري بقيمة 7.5 مليون دولار بعد ماليك إيفونا لاعب الأهلي الذي انتقل لتيانجين تيدا الصيني مقابل 8 ملايين دولار.

فيما بات الدولي الفلسطيني ثالث أغلى صفقة في تاريخ كرو بعد الكولومبي كوتشو هيرنانديز والأرميني لوكاس زيليريان.

وانضم وسام أبو علي للنادي الأهلي في يناير 2024 قادما من سيريس السويدي.

وتوج وسام أبو علي بألقاب الدوري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا، والسوبر المصري، بالإضافة إلى كأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

وخاض صاحب الـ 26 عاما مع الأهلي 60 مباراة سجل 38 هدفا وصنع 10 وتوج بلقب هداف الدوري المصري 2023-24.

الأهلي كولومبوس كرو وسام أبو علي
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