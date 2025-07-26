ليست المرة الأولى.. استبعاد جاشاري من قائمة مباراة جينك بعد مفاوضات ميلان

السبت، 26 يوليه 2025 - 23:15

كتب : FilGoal

أردون جاشاري - كلوب بروج

أعلن نيكي هاين المدير الفني لـ كلوب بروج البلجيكي قائمة فريقه ضد جينك في افتتاح الدوري البلجيكي.

أردون جاشاري

النادي : كلوب بروج

كلوب بروج

واستبعد هاين لاعبه أردون جاشاري الذي يتفاوض ميلان من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتم استبعاد جاشاري من قبل في أكثر من مباراة ودية نتيجة المفاوضات.

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مدرب بروج: جاشاري يجب أن يعود للتدريبات.. والمفاوضات مع ميلان معقدة مدير ميلان: جاشاري يريد اللعب معنا.. وتقدمنا بالعرض المناسب لـ بروج سكاي: جاشاري ينتظر موافقة ناديه من أجل الخضوع للكشف الطبي مع ميلان لا جازيتا ديلو سبورت: خلاف مالي بين ميلان وكلوب بروج لإتمام صفقة جاشاري

وحسب التقارير الإخبارية فإن اللاعب رفض عرضين من الدوري الإنجليزي ويتمسك بالانضمام لميلان.

وقال هاين للصحفيين في وقت سابق: "الوضع واضح للغاية، على أردون جاشاري العودة للتدريبات، يمكن أن تكون بعض الأمور معقدة للغاية في كرة القدم وهذه بالفعل حالة معقدة".

وأضاف "أشعر بثقة في النادي للتعامل معها بالشكل المناسب، سنرى كيف ستسير الأمور".

وأكمل "المفاوضات مع ميلان متروكة للنادي، لكن أنا أدعم الإدارة بشكل كامل".

وأنهى حديثه قائلا: "من المستحيل التنبؤ بما سيحدث مستقبلا خاصة وأن ميلان ليس النادي الوحيد المهتم".

وقال إيلي تاري المدير الرياضي لميلان خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق: "يمكنني تأكيد أن أردون جاشاري يرغب في اللعب معنا، لكن علينا احترام ديناميكيات الأمور وقرار بروج".

وأتم "نعتقد أننا قدمنا العرض المناسب، وآمل أن يتم حل هذا الوضع بأفضل طريقة ممكنة".

البالغ من العمر 22 عاما توج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في الدوري البلجيكي.

وأوضح تقرير من سكاي سبورت ألمانيا أن المفاوضات بين ميلان وكلوب بروج لا تزال جارية بشأن انتقال جاشاري.

وأضاف أن جاشاري ينتظر فقط موافقة النادي على الخضوع للفحص الطبي، ويرغب في إتمام الصفقة.

وأوضح التقرير أن بوروسيا دورتموند انسحب من الصفقة بعدما علم أن اللاعب يسعى للانتقال إلى ميلان.

قبل أيام، كشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت عن وجود خلاف مالي بين ميلان وكلوب بروج لإتمام صفقة انتقال أردون جاشاري.

وحسب الصحيفة فإن أردون جاشاري يضغط على ناديه للموافقة على عرض ميلان البالغ 35 مليون يورو.

وأفادت الصحيفة أن النادي البلجيكي يطلب 40 مليون يورو لرحيل لاعبه.

ويسعى ميلان للتعاقد مع جاشاري كبديل للهولندي تيجاني ريندرز الذي انتقل إلى مانشستر سيتي هذا الصيف.

وذكرت التقارير إلى أن اللاعب السويسري على رادار بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن أيضا.

ويمتد عقد اللاعب مع فريقه البلجيكي حتى صيف 2029.

أردون جاشاري كلوب بروج ميلان
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