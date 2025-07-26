انتهى الانتظار.. جيوكيريس إلى أرسنال

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن تعاقده رسميا مع السويدي فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة.

وبحسب موقع أرسنال الرسمي فإن اللاعب وقع على عقدا طويل الأمد دون الكشف عن مدته.

وأشار موقع ذا أثلتيك من قبل إلى أن أرسنال سيدفع 63.5 مليون يورو (54.8 مليون جنيه إسترليني) بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كإضافات.

ووفقا لنفس المصدر فإن عقد جيوكيريس سيمتد لـ 5 سنوات، لينتهي في صيف 2030.

وتعليقا على صفقة جيوكيريس -قبل الإعلان عنها- قال ميكيل أرتيتا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "سنسعى لدمج مهاجمنا الجديد مع الفريق بأسرع وقت ممكن، أعتقد أن التعاقد فورًا هو الأفضل ليتمكن من الانضمام للفريق، وفهم الأفكار التي نرغب في طرحها".

وسجل جيوكيريس 54 هدفا في 52 مباراة مع سبورتنج لشبونة الموسم الماضي.

وافتقد أرسنال للاعب المهاجم بعد إصابتي كاي هافيرتز، وجابريل جيسوس.

وأنهى أرسنال الموسم السابق في المركز الثاني للموسم الثالث على التوالي بفارق 10 نقاط عن ليفربول البطل.

وينتهي عقد جيوكيريس في صيف 2028.

وسبق لجيوكيريس اللعب بقميص برايتون وسوانزي سيتي وكوفينتري في إنجلترا.

ونجح أرسنال خلال الصيف في ضم مارتن زوبيمندي من ريال سوسيداد، وكريستيان نورجارد من برينتفورد، وحارس المرمى كيبا أريزابالاجا والجناح نوني مادويكي من تشيلسي، والمدافع كريستيان موسكيرا من فالنسيا، ليصبح جيوكيريس سادس صفقات أرسنال الصيفية.