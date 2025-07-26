تقارير: إيفرتون في مفاوضات متقدمة لضم ماليك فوفانا

السبت، 26 يوليه 2025 - 19:58

كتب : FilGoal

ماليك فوفانا - ليون

وصل نادي إيفرتون إلى مراحل متقدمة من المفاوضات للتعاقد مع ماليك فوفانا لاعب أولمبيك ليون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن إيفرتون تقدم في مفاوضاته لضم اللاعب البالغ من العمر 20 عاما.

ووفقا لموقع ذا أثلتيك فإن فوفانا يرغب في الانتقال إلى النادي الإنجليزي.

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وتعاقد ليون مع اللاعب مقابل 19.5 مليون يورو في صيف 2024 قادما من خينت البلجيكي.

وخاض اللاعب البلجيكي 41 مباراة في الموسم الماضي وتمكن من تسجيل 11 هدفا وصناعة 6 آخرين.

وينتهي عقد الجناح الأيسر في صيف 2028.

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في وقت سابق استمرار ليون في الدوري الممتاز بعد قبول استئنافه.

وأقر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في وقت سابق، بالتعاون مع الجهة المسؤولة عن الرقابة المالية، عن هبوط ليون إلى دوري الدرجة الثانية بسبب المشاكل المالية.

وحدث هذا الأمر بسبب المشاكل المالية التي أضرت بالفريق الفرنسي وهددت مشاركاته الأوروبية.

وقد جاء ذلك بسبب الأزمة المالية الضخمة التي أضرت بالفريق، حيث تجاوزت الديون 500 مليون يورو.

وكان قد حصل الفريق على مهلة من بداية الموسم لحل هذه المشاكل، ولكن لم يقدم الفريق الأدلة الكافية وقتها.

وفي ديسمبر الماضي منع يويفا فريق ليون مؤقتًا من المشاركة في الدوري الأوروبي بعد أن فشلت بياناته المالية لعام 2024 في تلبية معيار الاستمرارية.

وتم رفع هذه العقوبة لاحقًا عندما وافق مدققو حسابات النادي على الحسابات بفارق ضئيل، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حذر من أن أولمبيك ليون سيظل تحت المراقبة الدقيقة في المستقبل

وأنهى ليون الدوري الفرنسي بالمركز السادس برصيد 57 نقطة، حيث حقق الفريق 17 انتصار، و6 تعادلات.

وسبق لليون التتويج بالدوري الفرنسي 7 مرات وكأس فرنسا 5 مرات

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