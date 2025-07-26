إيدي هاو: هناك أشياء تحدث خلف الكواليس بشأن إيزاك.. ومحادثتنا ستظل سرية

السبت، 26 يوليه 2025 - 13:57

كتب : FilGoal

ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل

شدد إيدي هاو، مدرب نيوكاسل، على أن بعض الأمور تحدث خلف الكواليس حول ألكسندر إيزاك.

وأشارت عدة تقارير إلى رغبة ليفربول في التعاقد مع إيزاك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال هاو في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس: "لا توجد مناقشات حول تجديد عقد ألكسندر إيزاك، وقد يحدث ذلك في وقت لاحق".

أخبار متعلقة:
سكاي: تمهيدا لرحيل إيزاك؟ نيوكاسل يبدأ المفاوضات لضم سيسكو الرياضية: إيزاك طلب من الهلال 60 مليون يورو سنويا.. وإنزاجي يطلب مهاجم ليفربول ديلي ميل: إيزاك يبلغ نيوكاسل برغبته في الرحيل هذا الصيف مع تكهنات رحيله.. نيوكاسل يعلن غياب إيزاك عن رحلة آسيا

وتابع: "هناك أشياء تحدث خلف الكواليس، وأيًّا يكن ما سيحدث يجب أن يكون هو الأفضل للنادي".

وأضاف: "بالطبع، أتمنى بقاء إيزاك معنا".

وشدد: "إيزاك يعرف أنه يظهر في الأخبار كل يوم، وهذا ليس أمرًا سهلاً على أي شخص".

وأتم: "المحادثة بين إيزاك والنادي أو معي ستظل سرية، لأن علاقتنا جيدة".

ووفقًا للتقارير، فإن إيزاك رفض الانضمام إلى الدوري السعودي، ويرغب في الاستمرار في أوروبا، وتحديدًا في الانتقال إلى ليفربول.

وشارك إيزاك مع نيوكاسل في 42 مباراة خلال الموسم الماضي، وتمكن من تسجيل 27 هدفا، وصناعة 6 أهداف.

وانضم إيزاك لصفوف نيوكاسل في 2022 قادما من ريال سوسيداد الإسباني مقابل 63 مليون جنيه إسترليني.

وغاب المهاجم السويدي عن أولى مباريات الفريق الودية استعدادا للموسم الجديد أمام سيلتيك الاسكتلندي.

أليسكاندر إيزاك ليفربول نيوكاسل
نرشح لكم
بي بي سي: براءة باكيتا من تهم التلاعب بنتائج المباريات وكيل إريكسن يوضح رأيه من عرض ريكسهام سكاي: تمهيدا لرحيل إيزاك؟ نيوكاسل يبدأ المفاوضات لضم سيسكو ذا أثلتيك: الاتفاق تم.. جيوكيريس يجري الكشف الطبي السبت للانضمام إلى أرسنال متفوقا على نيوكاسل.. ذا أثلتيك: مانشستر سيتي يضم جيمس ترافورد حارس بيرنلي سكاي ألمانيا: بايرن ميونيخ يتمسك بضم دياز.. ويقدم عرضا جديدًا أرسنال يضم موسكيرا هارفي إليوت: أحب ليفربول ولكن يجب أكون أنانيا حين أفكر في مستقبلي
أخر الأخبار
خبر في الجول - فاركة يقترب من استعارة حازم أسامة من الزمالك دقيقة | الدوري المصري
فيريرا يلقي محاضرة فنية على لاعبي الزمالك وختام معسكر العاصمة الإدارية 25 دقيقة | الكرة المصرية
فوت ميركاتو: كوكا يقترب من الانضمام للاتفاق السعودي 38 دقيقة | سعودي في الجول
خبر في الجول - غزل المحلة يضم مدافع فاركو 50 دقيقة | الدوري المصري
أشرف نصار لـ في الجول: استراحة النادي جاهزة لاستقبال ناشئ البنك.. وهذا ما ينتظره ساعة | الكرة المصرية
صورة في القطار أنهت معاناته.. والد ناشئ البنك الأهلي يروي عبر في الجول قصة نجله ساعة | الكرة المصرية
مباشر مباراة ودية - ليفربول (1)-(3) ميلان.. جووووول الثااالث ساعة | الكرة الأوروبية
إيدي هاو: هناك أشياء تحدث خلف الكواليس بشأن إيزاك.. ومحادثتنا ستظل سرية ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة الصفقات وحدث غريب من العش.. الأهلي يهزم الملعب التونسي برباعية وديا 2 في الجول يكشف حقيقة إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي 3 الأهلي يرد على عرض الحزم لضم ديانج 4 خبر في الجول - الأهلي يتجه للموافقة على عرض كولومبوس لبيع وسام.. والتفاصيل المالية
/articles/509994/إيدي-هاو-هناك-أشياء-تحدث-خلف-الكواليس-بشأن-إيزاك-ومحادثتنا-ستظل-سرية