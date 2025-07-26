إيدي هاو: هناك أشياء تحدث خلف الكواليس بشأن إيزاك.. ومحادثتنا ستظل سرية

شدد إيدي هاو، مدرب نيوكاسل، على أن بعض الأمور تحدث خلف الكواليس حول ألكسندر إيزاك.

وأشارت عدة تقارير إلى رغبة ليفربول في التعاقد مع إيزاك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال هاو في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس: "لا توجد مناقشات حول تجديد عقد ألكسندر إيزاك، وقد يحدث ذلك في وقت لاحق".

وتابع: "هناك أشياء تحدث خلف الكواليس، وأيًّا يكن ما سيحدث يجب أن يكون هو الأفضل للنادي".

وأضاف: "بالطبع، أتمنى بقاء إيزاك معنا".

وشدد: "إيزاك يعرف أنه يظهر في الأخبار كل يوم، وهذا ليس أمرًا سهلاً على أي شخص".

وأتم: "المحادثة بين إيزاك والنادي أو معي ستظل سرية، لأن علاقتنا جيدة".

ووفقًا للتقارير، فإن إيزاك رفض الانضمام إلى الدوري السعودي، ويرغب في الاستمرار في أوروبا، وتحديدًا في الانتقال إلى ليفربول.

وشارك إيزاك مع نيوكاسل في 42 مباراة خلال الموسم الماضي، وتمكن من تسجيل 27 هدفا، وصناعة 6 أهداف.

وانضم إيزاك لصفوف نيوكاسل في 2022 قادما من ريال سوسيداد الإسباني مقابل 63 مليون جنيه إسترليني.

وغاب المهاجم السويدي عن أولى مباريات الفريق الودية استعدادا للموسم الجديد أمام سيلتيك الاسكتلندي.