ريبيرو: خضنا معسكرا إيجابيا في تونس.. وهذا ما يهمني

الجمعة، 25 يوليه 2025 - 21:59

كتب : FilGoal

مران الأهلي - خوسيه ريبيرو

عبّر خوسيه ريبيرو المدير الفني لـ الأهلي عن سعادته بمعسكر الفريق في تونس والذي انتهى بالفوز بنتيجة 5-0 على البنزرتي.

وانتصر الأهلي على الملعب التونسي ثم البنزرتي بنتيجتي 4-1 ثم 5-0 على الترتيب في معسكره المقام في تونس حاليا.

وقال المدير الفني لـ الأهلي عبر قناة النادي: "خضنا معسكرا إيجابيا، والنتيجة جيدة وما يهمني هو تحقيق أهدافنا الفنية وأسلوب اللعب الذي نرغب في اللعب به".

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وأضاف "أريد أن يكون دائما فريق مبادرا ومتقدما ويضغط بشكل قوي على الخصم من المناطق الهجومية".

وأكمل "اللاعبون متحمسون لتحقيق الأهداف وهو أمر يسعدني، وسعيد بوجود توافق بيني وبينهم".

وأردف "لدينا فريق يرغب في الاستحواذ بأكبر نسبة والتمرير بشكل جيد ونمتلك لاعبين بجودة عالية ويستطيعون تحقيق ما نريده".

وأتم "لا أشعر بالضغوط وهدفنا تحقيق طموحات الجماهير، وبدون مطالبات الجماهير بالفوز لن نكون فريقا كبيرا ومع هذا الفريق سنحقق إنجازات كبيرة".

واستقرعلى خوض مباراة ودية جديدة بعد العودة لمصر.

وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة يوم الأحد المقبل عقب ختام المعسكر الجاري حاليا في تونس تحضيرا للموسم الجديد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن ريبيرو مدرب الأهلي استقر على خوض مباراة ودية ضد أحد الفرق المصرية يوم الثلاثاء المقبل.

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