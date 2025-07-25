انتهت ودي - الأهلي (5)-(0) البنزرتي.. خماسية في معسكر تونس
الجمعة، 25 يوليه 2025 - 19:30
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد البنزرتي التونسي في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد.
وكان الأهلي قد فاز بنتيجة 4-1 في اللقاء الأول على حساب الملعب التونسي خلال معسكره المقام في تونس.
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انتهت
ق 69: العارضة تمنع تصويبة قوية من طاهر محمد طاهر بعد توغل داخل الـ 18
ق 65: جووول الخاااامس.. أشرف بنشرقي يسجل الأول من علامة الجزاء
ق 64: ركلة جزاء لمحمد شريف بعد تعرضه للعرقلة من الحارس
ق 49: جووول كريم فؤاد يسجل بتصويبة مدوية من خارج منطقة الجزاء
ق 47: جووول عرضية عمر كمال ولمسة من محمد شريف تسكن الشباك
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 42: جووول الثاااني.. تمريرة من بن رمضان وتسديدة من تريزيجيه على حدود منطقة الجزاء تسكن الشباك.
ق 36: الشناوي يتصدى لعرضية مباغتة ويحولها لركنية بقبضة يده
ق 20: جووول أووول.. عرضية زيزو ورأسية تريزيجيه تعلن الهدف الأول للأهلي.
ق 5: عرضية من محمد هاني وتسديدة من بن رمضان من لمسة واحدة تمر بجوار القائم
بداية اللقاء