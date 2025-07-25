وكيل إريكسن يوضح رأيه من عرض ريكسهام

الجمعة، 25 يوليه 2025 - 18:43

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - مانشستر يونايتد وإشبيلية

تواصل نادي ريكسهام الإنجليزي مع الدنماركي كريستيان إريكسن لضمه في صفقة انتقال حر.

لاعب الوسط البالغ 33 عاما رحل عن مانشستر يونايتد بنهاية تعاقده في 30 يونيو الماضي.

ويحاول نادي ريكسهام الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى الإنجليزية (شامبيونشيب) تدعيم خط وسطه للموسم المقبل.

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وصرح مارتن شهوتس ممثل الدنماركي لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "ريكسهام يتطور في كل شيء داخل وخارج الملعب، لديهم مشروعا مبهرا".

وأوضج "لكن كريستيان يريد اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا زال لديه بعض العروض لكنها يجب أن تناسب الطرفين".

إريكسن خاض خلال مسيرته 650 مباراة بقمصان أياكس وتوتنام وإنتر وبرينتفورد ومانشتر يونايتد.

وفي الدوري الإنجليزي خاض 310 مباراة سجل 55 عدفا وصنع 81.

وبقميص منتحب الدنمارك سجل 46 هدفا في 144.

وفي الموسم الماضي شارك في 35 مباراة سجل 5 وصنع 6 في كل المسابقات.

يذكر أن نادي ريكسهام مملوك لرايان رينولدز الممثل الأمريكي الشهير، وصعد الفريق 3 درجات للأعلى في 3 مواسم متتالية.

وسيبدأ الفريق يوم 9 أغسطس رحلة الصعود للموسم الرابع على التوالي وتلك المرة صوب الدوري الإنجليزي، حيث يستهل مشواره بمواجهة ساوثامبتون في ملعب سانت ماري.

ريكسهام كريستيان إريكسن الدوري الدرجة الأولى الإنجليزي
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