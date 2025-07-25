سكاي: تمهيدا لرحيل إيزاك؟ نيوكاسل يبدأ المفاوضات لضم سيسكو

يعقد نادي نيوكاسل الإنجليزي مفاوضات مع بنجامين سيسكو مهاجم لايبزج الألماني.

وبدأ الفريق الإنجليزي التحرك لضم مهاجم بعد انتقال هوجو إيكيتيكي إلى ليفربول وارتباط اسم ألكسندر إيزاك بالانتقال لصفوف ليفربول أو الهلال السعودي.

ووفقا لشبكة سكاي سبورت ألمانيا فإن النادي لم يتوصل لاتفاق شفهي مع اللاعب حتى الآن.

كما أشار التقرير إلى أن لايبزج لم يتلق أي عرض رسمي حتى الآن، ويطلب مبلغ يتراوح بين 80-100 مليون يورو لبيع اللاعب.

وارتبط اسم الهداف السلوفيني بالانتقال لصفوف أرسنال في بداية الصيف الجاري لكن وجهة الفريق اللندني تحولت للسويدي فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة.

صاحب الـ22 عاما لعب 45 مباراة الموسم المنقضي وسجل 21 هدفا وصنع 6 آخرين.

ومنذ انضمامه قادما من سالزبورج النمساوي خاض 87 مباراة سجل 39 هدفا وصنع 8 وتوج بلقب السوبر الألماني 2024.

ويمتد تعاقد سيسكو مع لايبزج حتى صيف 2029.

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