سكاي: تمهيدا لرحيل إيزاك؟ نيوكاسل يبدأ المفاوضات لضم سيسكو

الجمعة، 25 يوليه 2025 - 18:30

كتب : FilGoal

بنجامين سيسكو - لايبزج

يعقد نادي نيوكاسل الإنجليزي مفاوضات مع بنجامين سيسكو مهاجم لايبزج الألماني.

وبدأ الفريق الإنجليزي التحرك لضم مهاجم بعد انتقال هوجو إيكيتيكي إلى ليفربول وارتباط اسم ألكسندر إيزاك بالانتقال لصفوف ليفربول أو الهلال السعودي.

ووفقا لشبكة سكاي سبورت ألمانيا فإن النادي لم يتوصل لاتفاق شفهي مع اللاعب حتى الآن.

كما أشار التقرير إلى أن لايبزج لم يتلق أي عرض رسمي حتى الآن، ويطلب مبلغ يتراوح بين 80-100 مليون يورو لبيع اللاعب.

وارتبط اسم الهداف السلوفيني بالانتقال لصفوف أرسنال في بداية الصيف الجاري لكن وجهة الفريق اللندني تحولت للسويدي فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة.

صاحب الـ22 عاما لعب 45 مباراة الموسم المنقضي وسجل 21 هدفا وصنع 6 آخرين.

ومنذ انضمامه قادما من سالزبورج النمساوي خاض 87 مباراة سجل 39 هدفا وصنع 8 وتوج بلقب السوبر الألماني 2024.

ويمتد تعاقد سيسكو مع لايبزج حتى صيف 2029.

نيوكاسل الدوري الإنجليزي لايبزج بنجامين سيسكو
نرشح لكم
وكيل إريكسن يوضح رأيه من عرض ريكسهام ذا أثلتيك: الاتفاق تم.. جيوكيريس يجري الكشف الطبي السبت للانضمام إلى أرسنال متفوقا على نيوكاسل.. ذا أثلتيك: مانشستر سيتي يضم جيمس ترافورد حارس بيرنلي سكاي ألمانيا: بايرن ميونيخ يتمسك بضم دياز.. ويقدم عرضا جديدًا أرسنال يضم موسكيرا هارفي إليوت: أحب ليفربول ولكن يجب أكون أنانيا حين أفكر في مستقبلي إيكيتيكي ينضم لمعسكر ليفربول في هونج كونج مع تكهنات رحيله.. نيوكاسل يعلن غياب إيزاك عن رحلة آسيا
أخر الأخبار
بث مباشر ودي - الأهلي (0)-(0) البنزرتي.. الهدف الأول يضيع 15 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي - تغييرات عديدة أمام البنزرتي التونسي 43 دقيقة | الدوري المصري
وكيل إريكسن يوضح رأيه من عرض ريكسهام ساعة | الدوري الإنجليزي
سكاي: تمهيدا لرحيل إيزاك؟ نيوكاسل يبدأ المفاوضات لضم سيسكو ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - عرض تركي لـ أحمد نبيل كوكا.. وموقف الأهلي واللاعب ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - أحمد توفيق مستمر مع بيراميدز حتى 2027 2 ساعة | الدوري المصري
النني: عرفت قيمة إبراهيم عادل في الأولمبياد.. ودعمت انضمامه للجزيرة 2 ساعة | المحترفون
الصفقة التاسعة.. مودرن سبورت يضم مصطفى مطاوع 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة الصفقات وحدث غريب من العش.. الأهلي يهزم الملعب التونسي برباعية وديا 2 الأهلي يرد على عرض الحزم لضم ديانج 3 خبر في الجول - الأهلي يتجه للموافقة على عرض كولومبوس لبيع وسام.. والتفاصيل المالية 4 ربيعة: راوغت وسام أبو علي وهذا ما قاله لي حينها
/articles/509953/سكاي-تمهيدا-لرحيل-إيزاك-نيوكاسل-يبدأ-المفاوضات-لضم-سيسكو