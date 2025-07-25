عمل مع جوميز وجروس.. محمد علاء مترجما ومحللا للأداء في جهاز الزمالك

قرر نادي الزمالك تعيين محمد علاء مترجما ومحللا للأداء في الجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول.

وبدأ محمد علاء تولي مهام عمله خلال المعسكر الحالي للفريق والمقام في العاصمة الإدارية.

وسبق لمحمد علاء العمل في منصب محلل الأداء بالزمالك من قبل مع البرتغالي جوزيه جوميز، والسويسري كريسيتان جروس.

ويلتقي الزمالك ودياً أمام وادي دجلة في السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي النادي، في إطار الإعداد للموسم الجديد.

كما سيلتقي الزمالك وديا استعدادا للموسم الجديد أمام غزل المحلة في السادسة مساء يوم الخميس الموافق 31 يوليو الجاري.

ويختتم ودياته قبل انطلاق الموسم الجديد بمواجهة بروكسي يوم الجمعة الموافق الأول من أغسطس المقبل في السادسة مساء.

وكان الفريق فاز على رع ودياً بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي.

قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت مساء يوم السبت.

وبتشكيل الجهاز الفني للزمالك من:

مدير فني: يانيك فيريرا

مدرب مساعد: الفرنسي بيير بارلي.

مدرب مساعد: حازم إمام

مدرب الأحمال: الإسباني راؤول لوبيز.

مدرب حراس المرمى: البلجيكي يوجوسلاف لازيتش.

محلل أداء: الفرنسي جوليان لاجوكس.