عمل مع جوميز وجروس.. محمد علاء مترجما ومحللا للأداء في جهاز الزمالك

الجمعة، 25 يوليه 2025 - 16:06

كتب : FilGoal

محمد علاء - الزمالك

قرر نادي الزمالك تعيين محمد علاء مترجما ومحللا للأداء في الجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول.

وبدأ محمد علاء تولي مهام عمله خلال المعسكر الحالي للفريق والمقام في العاصمة الإدارية.

وسبق لمحمد علاء العمل في منصب محلل الأداء بالزمالك من قبل مع البرتغالي جوزيه جوميز، والسويسري كريسيتان جروس.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - عبد الحميد معالي ينضم لمعسكر الزمالك في العاصمة الإدارية بعد ارتباطه بالانتقال لـ الزمالك.. الرجاء المغربي يعلن تعاقده مع بلال ولد الشيخ الزمالك يعلن خوض وديتين جديديتن أمام غزل المحلة وبروكسي

ويلتقي الزمالك ودياً أمام وادي دجلة في السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي النادي، في إطار الإعداد للموسم الجديد.

كما سيلتقي الزمالك وديا استعدادا للموسم الجديد أمام غزل المحلة في السادسة مساء يوم الخميس الموافق 31 يوليو الجاري.

ويختتم ودياته قبل انطلاق الموسم الجديد بمواجهة بروكسي يوم الجمعة الموافق الأول من أغسطس المقبل في السادسة مساء.

وكان الفريق فاز على رع ودياً بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي.

قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت مساء يوم السبت.

وبتشكيل الجهاز الفني للزمالك من:

مدير فني: يانيك فيريرا

مدرب مساعد: الفرنسي بيير بارلي.

مدرب مساعد: حازم إمام

مدرب الأحمال: الإسباني راؤول لوبيز.

مدرب حراس المرمى: البلجيكي يوجوسلاف لازيتش.

محلل أداء: الفرنسي جوليان لاجوكس.

الزمالك محمد علاء
نرشح لكم
الصفقة التاسعة.. مودرن سبورت يضم مصطفى مطاوع مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: المصري قدم عرضا لضم موغيشا من الملعب التونسي خبر في الجول - ريبيرو يستقر على موعد مباراة ودية جديدة قاسم باشا يعلن موعد مباراته الودية أمام بيراميدز خبر في الجول - بتروجت يتمم اتفاقه مع مدافع منتخب إثيوبيا خبر في الجول - عبد الحميد معالي ينضم لمعسكر الزمالك في العاصمة الإدارية اتحاد شمال إفريقيا يحدد مواعيد 3 بطولات.. ومشاركة مسار في البطولة العربية مواعيد مباريات الجمعة 25 يوليو - الأهلي ضد البنزرتي.. والزمالك يواجه وادي دجلة
أخر الأخبار
الصفقة التاسعة.. مودرن سبورت يضم مصطفى مطاوع 2 دقيقة | ميركاتو
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: المصري قدم عرضا لضم موغيشا من الملعب التونسي 17 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - ريبيرو يستقر على موعد مباراة ودية جديدة 34 دقيقة | الكرة المصرية
حوار في الجول - جوسينس: يورو 2024 أكبر صدمة في مسيرتي.. وصلاح أحد أهم نجوم العالم ساعة | الكرة الأوروبية
عمل مع جوميز وجروس.. محمد علاء مترجما ومحللا للأداء في جهاز الزمالك ساعة | الدوري المصري
ذا أثلتيك: الاتفاق تم.. جيوكيريس يجري الكشف الطبي السبت للانضمام إلى أرسنال ساعة | ميركاتو
متفوقا على نيوكاسل.. ذا أثلتيك: مانشستر سيتي يضم جيمس ترافورد حارس بيرنلي ساعة | ميركاتو
قاسم باشا يعلن موعد مباراته الودية أمام بيراميدز 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة الصفقات وحدث غريب من العش.. الأهلي يهزم الملعب التونسي برباعية وديا 2 الأهلي يرد على عرض الحزم لضم ديانج 3 خبر في الجول - الأهلي يتجه للموافقة على عرض كولومبوس لبيع وسام.. والتفاصيل المالية 4 ربيعة: راوغت وسام أبو علي وهذا ما قاله لي حينها
/articles/509945/عمل-مع-جوميز-وجروس-محمد-علاء-مترجما-ومحللا-للأداء-في-جهاز-الزمالك