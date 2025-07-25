ذا أثلتيك: الاتفاق تم.. جيوكيريس يجري الكشف الطبي السبت للانضمام إلى أرسنال

كشف موقع ذا أثلتيك عن إتمام الاتفاق بين أرسنال الإنجليزي وسبورتنج لشبونة البرتغالي بشأن المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس.

فيكتور جيوكيريس النادي : سبورتنج لشبونة أرسنال

وأشار الموقع إلى أن أرسنال سيدفع 63.5 مليون يورو (54.8 مليون جنيه إسترليني) بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كإضافات.

وسيخضع اللاعب للكشف الطبي يوم السبت، تمهيدا للإعلان رسميا عن الصفقة.

وسيرتدي اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا القميص رقم 14 في أرسنال، وهو رقم أسطورة الجانرز السابق تيري هنري والهداف التاريخي للنادي اللندني.

ووفقا لـ ذا أثلتيك فسيوقع المهاجم الجديد للفريق عقدًا لمدة خمس سنوات.

وتعليقا على صفقة جيوكيريس، رد ميكيل أرتيتا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في سنغافورة حيث يخوض الفريق رحلته الآسيوية قبل انطلاق الموسم: "سنسعى لدمج مهاجمنا الجديد مع الفريق بأسرع وقت ممكن، أعتقد أن التعاقد فورًا هو الأفضل ليتمكن من الانضمام للفريق، وفهم الأفكار التي نرغب في طرحها".

وسجل جيوكيريس 54 هدفا في 52 مباراة مع سبورتنج لشبونة الموسم الماضي.

وافتقد أرسنال للاعب المهاجم بعد إصابتي كاي هافيرتز، وجابريل جيسوس.

وأنهى أرسنال الموسم السابق في المركز الثاني للموسم الثالث على التوالي بفارق 10 نقاط عن ليفربول البطل.

وينتهي عقد جيوكيريس في صيف 2028.

وسبق لجيوكيريس اللعب بقميص برايتون وسوانزي سيتي وكوفينتري في إنجلترا.

ونجح أرسنال خلال الصيف في ضم مارتن زوبيمندي من ريال سوسيداد، وكريستيان نورجارد من برينتفورد، وحارس المرمى كيبا أريزابالاجا والجناح نوني مادويكي من تشيلسي، والمدافع كريستيان موسكيرا من فالنسيا، ليصبح جيوكيريس سادس صفقات أرسنال الصيفية.