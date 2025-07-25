مولر يحسم وجهته المقبلة: أتطلع إلى تجربة الدوري الأمريكي بشغف

حسم توماس مولر نجم بايرن ميونيخ السابق وجهته المقبلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مولر في تصريحات لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "الدوري الأمريكي لكرة القدم مثير للاهتمام بالطبع، خاصة مع إقامة كأس العالم في الولايات المتحدة العام المقبل".

وأضاف "كون بالتأكيد تجربة رائعة في الخارج بالنسبة لي، أتطلع إليها بشغف وفضول".

وأعلن مولر رحيله عن بايرن ميونيخ بعد مسيرة استمرت 25 عاما مع النادي البافاري.

وذكرت تقارير سابقة أن مولر لديه عرضين أحدهما من نادي لوس أنجلوس إف سي شريك بايرن ميونيخ في تطوير المواهب، ونادي سينسيناتي الأمريكي.

وأوضح جيف بيردينج رئيس نادي سينسيناتي الأمريكي: "قدمنا عرضا لتوماس مولر، وأجرينا مناقشات مع وكلائه، ونحترم رغبته ووكلائه في اختيارهم".

وقال مولر في بيان رحيله عن بايرن: "بعد كل التكهنات الأخيرة حولي، أود أن أغتنم هذه الرسالة كفرصة لتقديم بعض التوضيحات. على الرغم من عدد الدقائق التي ألعبها، إلا أني ما زلت أستمتع حقاً باللعب مع اللاعبين في الملعب والقتال معاً من أجل ألواننا والألقاب".

وأضاف "كنت أتمنى أن يكون لي نفس الدور العام المقبل، لكن النادي قرر عدم التفاوض على عقد جديد.أنا أحترم هذا القرار".

وكان فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات كشف عن أن الدوري الأمريكي الوجهة الأقرب لمولر في الموسم المقبل.

توماس مولر هو أكثر لاعب في تاريخ ناديه يتوج بلقب الدوري الألماني.

فقد وصل توماس مولر للقب الدوري الألماني رقم 12 في تاريخه متفوقا على زميله في الفريق مانويل نوير.

ويأتي مانويل نوير حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ في المركز الثاني بعدما حقق 11 لقبا للدوري الألماني.

ويعد مولر ونوير هما فقط من استطاعا الفوز بلقب الدوري الألماني 11 مرة متتالية.

وفي المركز الثالث يأتي روبرت ليفاندوفسكي ودافيد ألابا ولكل منهما 10 بطولات دوري.