مولر يحسم وجهته المقبلة: أتطلع إلى تجربة الدوري الأمريكي بشغف

الجمعة، 25 يوليه 2025 - 14:34

كتب : FilGoal

توماس مولر - بايرن ميونيخ

حسم توماس مولر نجم بايرن ميونيخ السابق وجهته المقبلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

توماس مولر

النادي : بايرن ميونيخ

لوس أنجلوس جالاكسي

وقال مولر في تصريحات لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "الدوري الأمريكي لكرة القدم مثير للاهتمام بالطبع، خاصة مع إقامة كأس العالم في الولايات المتحدة العام المقبل".

وأضاف "كون بالتأكيد تجربة رائعة في الخارج بالنسبة لي، أتطلع إليها بشغف وفضول".

أخبار متعلقة:
توماس مولر: الآن سنحزم حقائبنا وهو أمر من الصعب جدا قبوله مولر: لا توجد أعذار للاعبين بشأن الحرارة عندما أركض 90 دقيقة بعمري الحالي بيلد: توماس مولر يوافق مبدئيا على الانتقال إلى لوس أنجلوس ولكن

وأعلن مولر رحيله عن بايرن ميونيخ بعد مسيرة استمرت 25 عاما مع النادي البافاري.

وذكرت تقارير سابقة أن مولر لديه عرضين أحدهما من نادي لوس أنجلوس إف سي شريك بايرن ميونيخ في تطوير المواهب، ونادي سينسيناتي الأمريكي.

وأوضح جيف بيردينج رئيس نادي سينسيناتي الأمريكي: "قدمنا عرضا لتوماس مولر، وأجرينا مناقشات مع وكلائه، ونحترم رغبته ووكلائه في اختيارهم".

وقال مولر في بيان رحيله عن بايرن: "بعد كل التكهنات الأخيرة حولي، أود أن أغتنم هذه الرسالة كفرصة لتقديم بعض التوضيحات. على الرغم من عدد الدقائق التي ألعبها، إلا أني ما زلت أستمتع حقاً باللعب مع اللاعبين في الملعب والقتال معاً من أجل ألواننا والألقاب".

وأضاف "كنت أتمنى أن يكون لي نفس الدور العام المقبل، لكن النادي قرر عدم التفاوض على عقد جديد.أنا أحترم هذا القرار".

وكان فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات كشف عن أن الدوري الأمريكي الوجهة الأقرب لمولر في الموسم المقبل.

توماس مولر هو أكثر لاعب في تاريخ ناديه يتوج بلقب الدوري الألماني.

فقد وصل توماس مولر للقب الدوري الألماني رقم 12 في تاريخه متفوقا على زميله في الفريق مانويل نوير.

ويأتي مانويل نوير حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ في المركز الثاني بعدما حقق 11 لقبا للدوري الألماني.

ويعد مولر ونوير هما فقط من استطاعا الفوز بلقب الدوري الألماني 11 مرة متتالية.

وفي المركز الثالث يأتي روبرت ليفاندوفسكي ودافيد ألابا ولكل منهما 10 بطولات دوري.

مولر لوس أنجلوس
نرشح لكم
الصفقة التاسعة.. مودرن سبورت يضم مصطفى مطاوع مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: المصري قدم عرضا لضم موغيشا من الملعب التونسي ذا أثلتيك: الاتفاق تم.. جيوكيريس يجري الكشف الطبي السبت للانضمام إلى أرسنال متفوقا على نيوكاسل.. ذا أثلتيك: مانشستر سيتي يضم جيمس ترافورد حارس بيرنلي سكاي ألمانيا: بايرن ميونيخ يتمسك بضم دياز.. ويقدم عرضا جديدًا خبر في الجول - بتروجت يتمم اتفاقه مع مدافع منتخب إثيوبيا الصفاقسي لـ في الجول: حمزة المثلوثي ابن النادي وهناك اتصالات لعودته بعد ارتباطه بالانتقال لـ الزمالك.. الرجاء المغربي يعلن تعاقده مع بلال ولد الشيخ
أخر الأخبار
الصفقة التاسعة.. مودرن سبورت يضم مصطفى مطاوع 2 دقيقة | ميركاتو
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: المصري قدم عرضا لضم موغيشا من الملعب التونسي 17 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - ريبيرو يستقر على موعد مباراة ودية جديدة 34 دقيقة | الكرة المصرية
حوار في الجول - جوسينس: يورو 2024 أكبر صدمة في مسيرتي.. وصلاح أحد أهم نجوم العالم ساعة | الكرة الأوروبية
عمل مع جوميز وجروس.. محمد علاء مترجما ومحللا للأداء في جهاز الزمالك ساعة | الدوري المصري
ذا أثلتيك: الاتفاق تم.. جيوكيريس يجري الكشف الطبي السبت للانضمام إلى أرسنال ساعة | ميركاتو
متفوقا على نيوكاسل.. ذا أثلتيك: مانشستر سيتي يضم جيمس ترافورد حارس بيرنلي ساعة | ميركاتو
قاسم باشا يعلن موعد مباراته الودية أمام بيراميدز 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة الصفقات وحدث غريب من العش.. الأهلي يهزم الملعب التونسي برباعية وديا 2 الأهلي يرد على عرض الحزم لضم ديانج 3 خبر في الجول - الأهلي يتجه للموافقة على عرض كولومبوس لبيع وسام.. والتفاصيل المالية 4 ربيعة: راوغت وسام أبو علي وهذا ما قاله لي حينها
/articles/509940/مولر-يحسم-وجهته-المقبلة-أتطلع-إلى-تجربة-الدوري-الأمريكي-بشغف