خبر في الجول - بتروجت يتمم اتفاقه مع مدافع منتخب إثيوبيا
الجمعة، 25 يوليه 2025 - 13:09
كتب : عمرو نبيل
أتم نادي بتروجت اتفاقه مع إيمانويل تارفا لاعب منتخب إثيوبيا، ومدافع سان جورج السابق.
ويواصل بتروجت محاولات تدعيم صفوفه تحضيرا للموسم الجديد.
وحسبما علم FilGoal.com فإن بتروجت أتم اتفاقه مع الإثيويبي إيمانويل تارفا مدافع سان جورج السابق.
وسينضم تارفا لصفوف بتروجت لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.
ووصل تارفا إلى القاهرة تحضيرا لإتمام تعاقده مع نادي بتروجت.
صاحب الـ 22 عاما يجيد اللعب في مركزي الوسط المدافع وقلب الدفاع.
وخاض تارفا 4 مباريات دولية مع منتخب إثيوبيا.
وسبق وأن ضم بتروجت بين صفوفه، صانع الألعاب الإثيوبي شيمليس بيكلي الذي لعب لسنوات مع الفريق البترولي قبل انتقاله لمصر المقاصة وعدة فرق.
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