خبر في الجول - عبد الحميد معالي ينضم لمعسكر الزمالك في العاصمة الإدارية

الجمعة، 25 يوليه 2025 - 12:37

كتب : FilGoal

عبد الحميد معالي - منتخب المغرب للشباب

انضم المغربي عبد الحميد معالي لمعسكر الزمالك المقام بالعاصمة الإدارية تحضيرا للموسم الجديد.

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك أتم اتفاقه مع اتحاد طنجة على ضم معالي لمدة 5 سنوات.

وحسبما علم FilGoal.com فإن معالي انضم إلى معسكر الزمالك المقام في العاصمة الإدارية.

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ويجري في الوقت الحالي العمل على تقديم اللاعب بشكل رسمي على غرار ما حدث في الصفقات الخمسة الماضية.

وأعلن الزمالك ضم كل من: الأنجولي شيكو بانوا وثتائي فاركو عمرو ناصر وأحمد شريف، والمهدي سليمان والفلسطيني آدم كايد.

عبدالحميد معالي صاحب الـ19 عاما يعد من أبرز المواهب الكرة المغربية ومثل منتخبات الناشئين والشباب بالمغرب.

وشارك معالي في كأس العالم تحت 17 سنة بالعام الماضي.

كما شارك معالي في 30 مباراه مع الفريق الأول لنادي اتحاد طنجة.

الزمالك عبد الحميد معالي
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