محمد ربيعة يظهر للمرة الأولى في مران زد

ظهر محمد ربيعة للمرة الأولى في مران زد ليتأكد انضمامه قادما من سموحة.

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن زد قد اتفق مع سموحة على ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. (طالع التفاصيل)

وتواجد ربيعة لأول مرة في مران زد بحضور وكيل أعماله محمد كفتة.

وانضم ربيعة لسموحة قادما من مودرن سبورت في بداية الموسم الماضي.

وشارك صاحب الـ 29 عاما في 20 مباراة خلال الموسم وسجل هدفا.

وسبق لربيعة خوض مباراتين بقميص منتخب مصر الأول ضد كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وكان زد قد أعلن تعيين محمد شوقي مديرا فنيا للفريق خلفا لحمادة صدقي الذي أنهى الموسم الماضي كمدرب للفريق.