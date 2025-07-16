خبر في الجول - زد يتمم اتفاقه مع سموحة لضم محمد ربيعة
الأربعاء، 16 يوليه 2025 - 16:27
كتب : محمد جمال
أتم زد اتفاقه مع سموحة لضم مدافعه محمد ربيعة.
محمد ربيعة
النادي : سموحة
وعلم FilGoal.com أن زد قد اتفق مع سموحة على ضم اللاعب وقد تتم الصفقة خلال الساعات المقبلة.
وانضم ربيعة لسموحة قادما من مودرن سبورت في بداية الموسم الماضي.
وشارك صاحب الـ 29 عاما في 20 مباراة خلال الموسم وسجل هدفا.
وسبق لربيعة خوض مباراتين بقميص منتخب مصر الأول ضد كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.
وكان زد قد أعلن تعيين محمد شوقي مديرا فنيا للفريق خلفا لحمادة صدقي الذي أنهى الموسم الماضي كمدرب للفريق.
ولم يعلن زد عن أي صفقة حتى الآن لتدعيم صفوفه استعدادا لخوض الموسم المقبل.
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