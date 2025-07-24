التجربة العربية الأولى.. الكويت الكويتي يضم سام مرسي

سيخوض سام مرسي لاعب الوسط الدولي المصري السابق تجربته الأولى بالملاعب العربية.

وسينضم مرسي لنادي الكويت الكويتي قادما من إيبسويتش تاون الإنجليزي.

وأعلن نادي الكويت الكويتي اليوم الخميس تعاقده مع سام مرسي قادما من إيبسويتش تاون.

وكتب نادي الكويت عبر موقعه الرسمي: "توصل نادي الكويت الرياضي إلى اتفاق مع نادي إيبسويتش تاون بشأن انتقال اللاعب سام مرسي الى صفوف الزعيم ، ترحب إدارة النادي باللاعب وتتمنى له التوفيق في المرحلة القادمة".

كما نشر النادي الكويتي صورة سام مرسي وهو يحمل قميص فريقه الجديد.

موقع GiveMeSport ذكر أن مرسي وقع على عقد يربطه بالنادي الكويتي لمدة موسمين.

وأضاف التقرير أن إبسويتش سمح لمرسي بالرحيل مجانا تقديرا لما قدمه للنادي.

ويتواجد لاعب الوسط المصري مع إبسويتش منذ صيف 2021 وصعد معه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أن يهبط إلى دوري القسم الثاني مرة أخرى.

وخاض مرسي 34 مباراة مع إبسويتش في الموسم الماضي وسجل هدفا وصنع مثله.

وإجمالا لعب مرسي 165 مباراة رفقة إبسويتش وسجل 10 أهداف وصنع 19 آخرين.