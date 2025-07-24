التجربة العربية الأولى.. الكويت الكويتي يضم سام مرسي

الخميس، 24 يوليه 2025 - 21:03

كتب : FilGoal

سام مرسي - نادي الكويت الكويتي

سيخوض سام مرسي لاعب الوسط الدولي المصري السابق تجربته الأولى بالملاعب العربية.

وسينضم مرسي لنادي الكويت الكويتي قادما من إيبسويتش تاون الإنجليزي.

وأعلن نادي الكويت الكويتي اليوم الخميس تعاقده مع سام مرسي قادما من إيبسويتش تاون.

أخبار متعلقة:
تقرير: سام مرسي يتمم صفقة انتقاله إلى الكويت الكويتي تقرير: نادي الكويت يقدم عرضا مغريا لـ سام مرسي.. وموقف إبسويتش هدية من سام مرسي قد تتوج صلاح بلقب الدوري مبكرا هل يتوج صلاح بلقب الدوري مبكرا بهدية من سام مرسي

وكتب نادي الكويت عبر موقعه الرسمي: "توصل نادي الكويت الرياضي إلى اتفاق مع نادي إيبسويتش تاون بشأن انتقال اللاعب سام مرسي الى صفوف الزعيم ، ترحب إدارة النادي باللاعب وتتمنى له التوفيق في المرحلة القادمة".

كما نشر النادي الكويتي صورة سام مرسي وهو يحمل قميص فريقه الجديد.

موقع GiveMeSport ذكر أن مرسي وقع على عقد يربطه بالنادي الكويتي لمدة موسمين.

وأضاف التقرير أن إبسويتش سمح لمرسي بالرحيل مجانا تقديرا لما قدمه للنادي.

ويتواجد لاعب الوسط المصري مع إبسويتش منذ صيف 2021 وصعد معه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أن يهبط إلى دوري القسم الثاني مرة أخرى.

وخاض مرسي 34 مباراة مع إبسويتش في الموسم الماضي وسجل هدفا وصنع مثله.

وإجمالا لعب مرسي 165 مباراة رفقة إبسويتش وسجل 10 أهداف وصنع 19 آخرين.

سام مرسي الكويت الكويتي
نرشح لكم
مدرب خيتافي: كنت أراهن على نجاح إبراهيم عادل في الدوري الإسباني لاعب مصري آخر يوقع عقدا احترافيا مع ليفربول ليكيب: تعويضا لرحيل مهاجمه.. مصطفى محمد على رادار نيس الأغلى في اللعبة.. الكشف عن سعر محمد صلاح في فانتازي الدوري الإنجليزي قرعة تمهيدي دوري الأبطال - نيس في مواجهة بنفيكا.. وفينورد يصطدم بـ فنربخشة تقرير قطري: الوكرة يتمسك بـ حمدي فتحي ويلغي صفقة انتقاله لـ بيراميدز يواصل التسجيل.. نانت يخسر من جانجو وديا بمشاركة مصطفى محمد النني: عازمون على تحقيق أهداف الجزيرة في الموسم الجديد
أخر الأخبار
الرياضية: إيزاك طلب من الهلال 60 مليون يورو سنويا.. وإنزاجي يطلب مهاجم ليفربول 3 دقيقة | سعودي في الجول
الزمالك يعلن خوض وديتين جديديتن أمام غزل المحلة وبروكسي 31 دقيقة | الكرة المصرية
بنشرقي: أتمنى الفوز بدوري الأبطال مع الأهلي.. ومباراة الزمالك كانت مهمة لي ساعة | الكرة المصرية
مودرن سبورت يتعادل أمام زد وديا استعدادا للدوري ساعة | الدوري المصري
بتروجت يفوز على وي بهدف وديا ساعة | الدوري المصري
محمد ربيعة يظهر للمرة الأولى في مران زد 2 ساعة | الدوري المصري
التجربة العربية الأولى.. الكويت الكويتي يضم سام مرسي 3 ساعة | المحترفون
التجربة الأولى خارج بورتو.. يوفنتوس يضم جواو ماريو 3 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة الصفقات وحدث غريب من العش.. الأهلي يهزم الملعب التونسي برباعية وديا 2 بعد أنباء عدم تمكن الزمالك من قيد معالي.. اتحاد الكرة يوضح موقف الأجانب تحت السن 3 الأهلي يرد على عرض الحزم لضم ديانج 4 خبر في الجول - الأهلي يتجه للموافقة على عرض كولومبوس لبيع وسام.. والتفاصيل المالية
/articles/509920/التجربة-العربية-الأولى-الكويت-الكويتي-يضم-سام-مرسي