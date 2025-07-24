الزمالك يعلن خضوع حسين لبيب لعملية جراحية ناجحة

الخميس، 24 يوليه 2025 - 17:38

كتب : FilGoal

حسين لبيب - رئيس مجلس إدارة الزمالك

أعلن نادي الزمالك خضوع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك لعملية جراحية ظهر اليوم الخميس، بإحدى مستشفيات القاهرة.

وكشف الزمالك في بيان رسمي "تكللت العملية بالنجاح ونصحه الأطباء بالحصول على فترة راحة كافية، والابتعاد عن الضغوط لمدة أسبوعين، على أن يعود بعدها لممارسة مهام عمله".

وأكمل البيان "يعرب مجلس إدارة الزمالك عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل للكابتن حسين لبيب بعد العملية الجراحية التي خضع لها اليوم".

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وتعرض حسين لبيب لوعكة صحية شهر مايو الماضي،استدعت حصوله على راحة في المنزل.

وسافر حسين لبيب بعدها إلى فرنسا للخضوع لفحوصات طبية هناك من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

وفاز حسين لبيب بمقعد رئاسة نادي الزمالك شهر أكتوبر 2023.

ويعد لبيب رئيس الزمالك رقم 25 عبر تاريخه، حيث تنتهي مدته عام 2027.

وفازت قائمة حسين لبيب بالكامل، والتي تضم هشام نصر، وحسام المندوه، وأحمد سليمان، وهاني برزي، وعمرو أدهم، ومحمد طارق، وهاني شكري، ونيرة الأحمر، وأحمد خالد، ورامي نصوحي.

الزمالك حسين لبيب
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