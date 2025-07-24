هارفي إليوت: أحب ليفربول ولكن يجب أكون أنانيا حين أفكر في مستقبلي

ألمح هارفي إليوت لاعب ليفربول مجددا إلى إمكانية الرحيل من ناديه هذا الصيف.

وقال هارفي إليوت في تصريحات للصحفيين: "لو كان الأمر بيدي، لبقيت في ليفربول لبقية مسيرتي".

وأضاف "أحب كل ما يتعلق بالنادي، ولكن في الوقت نفسه، عليّ أن أكون أنانيا بعض الشيء وأن أرى ما هو الأفضل لي".

وأكمل "لدي طموحات كبيرة. أريد المشاركة في كأس العالم. لا يزال هذا الأمر بحاجة إلى إعادة النظر فيه".

وذكرت تقارير أن توتنام يفكر في ضم اليوت في حال فشل النادي اللندني بالتعاقد مع مورجان جيبس وايت من نوتنجهام فورست.

قبل أسابيع، أوضح إليوت أنه أقرب للرحيل في ظل عدم مشاركته بصفة مستمرة.

وقال إليوت في تصريحات لـBBC: "سأتناقش مع إدارة النادي حول مستقبلي قريبا، فأنا الآن في الثانية والعشرين من عمري، وسأبلغ الثالثة والعشرين في الموسم المقبل".

وأضاف "لا أريد حقًا إضاعة سنوات من مسيرتي الكروية لأنها مسيرة قصيرة. لا أحد يعلم ما سيحدث".

وتابع "أحتاج إلى التفكير جيدا. أحتاج إلى معرفة ما إذا كنت راضيًا عما أفعله، وكيف يمكنني تطوير نفسي كلاعب، فهذا هو الأهم".

وواصل "أريد فقط أن أتطور وأن أكون في أفضل حالاتي. إذا كان هذا يعني الانتقال إلى مكان آخر، فهذا قرار عليّ اتخاذه، وسأرى ما سيحدث".

وأتم "لا شيء يدفعني إلى الرحيل من ليفربول. أحب النادي، وأحب الجماهير، والفريق. والأهم من ذلك، أن الأمر يتعلق بما هو الأفضل لمسيرتي الكروية".

وجلس إليوت على مقاعد البدلاء معظم أوقات الموسم المنصرم الذي توج فيه مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي.

إلى ذلك، حدد ليفربول سعر بيع هارفي إليوت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتألق هارفي إليوت خلال بطولة أوروبا للشباب تحت 21 سنة التي أقيمت في سلوفاكيا بتسجيله 5 أهداف خلال 6 مباريات ليقود منتخب بلاده للتتويج باللقب.

ونال إليوت جائزة أفضل لاعب في البطولة بعد تألقه في البطولة.

وذكرت شبكة ذا أثلتيك أن إليوت لفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية خلال البطولة.

ولم يبدأ إليوت الموسم الماضي مع ليفربول سوى في مباراتين بشكل أساسي، تحت قيادة الهولندي أرني سلوت.

وأوضح التقرير أن ليفربول حدد سعر بـ40 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى نسبة من إعادة البيع، أو أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني بدون نسبة إعادة بيع.

وأبرم ليفربول عددا من الصفقات خلال انتقالات الصيف، إذ تعاقد مع فلوريان فيرتز وميلوس كيركيز وجيريمي فريمبونج وهوجو إيكيتيكي.