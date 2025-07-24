تقرير جنوب إفريقي: لا نية لـ صنداونز لبيع ريبيرو إلى بيراميدز.. والوجهة المفضلة

يستبعد نادي صنداونز الجنوب إفريقي بيع لوكاس ريبيرو نجم الفريق إلى بيراميدز.

وكان قد ارتبط اسم ريبيرو بالانتقال إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف موقع soccer laduma أنه لا توجد نية داخل صنداونز لبيع ريبيرو إلى بيراميدز المتوج بدوري أبطال إفريقيا.

وأشار التقرير إلى أن صنداونز يفضل انتقال اللاعب إلى أوروبا أو البرازيل وسط اهتمامات قوية.

وأوضح التقرير أن هناك عروض من تركيا وفرنسا وصلت صنداونز من أجل التعاقد مع لوكاس ريبيرو.

ويلعب ريبيرو في مركز الجناح الأيمن أو كمهاجم ثان.

وانضم ريبيرو إلى صنداونز في أغسطس 2023 قادما من دوري الدرجة الثانية البلجيكي.

وخاض ريبيرو 88 مباراة بقميص صنداونز في مختلف المسابقات وساهم في 60 هدفا.

ونجح ريبيرو في تسجيل 37 هدفا وصناعة 23 آخرين.

وتألق اللاعب في كأس العالم للأندية كما حقق جائزة أفضل لاعب في الموسم المنقضي بجنوب إفريقيا.