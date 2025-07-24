سكاي: جيوكيريس يصل لندن الجمعة لإتمام صفقة انتقاله إلى أرسنال

من المتوقع أن يصل فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة إلى لندن خلال 24 ساعة لإتمام صفقة انتقاله إلى أرسنال، وفقا لشبكة سكاي سبورتس.

واقترب أرسنال وسبورتنج لشبونة من التوصل لاتفاق نهائي ضم فيكتور جيوكيريس، حسب العديد من التقارير.

وأفاد تقرير سكاي أن المهاجم السويدي سيصل الجمعة إلى لندن لحسم الصفقة.

ومن المنتظر أن يخضع جيوكيريس للكشف الطبي والتوقيع على العقود خلال الأيام القليلة المقبلة.

أرسنال اتفق مع سبورتنج على ضم اللاعب مقابل 63.5 مليون يورو مع 10 ملايين كإضافات، وفقا للتقرير.

ويتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة حول الاتفاق الذي بات وشيكا وسيوقع اللاعب على عقد لمدة 5 مواسم.

وشارك المهاجم السويدي مع سبورتنج لشبونة الموسم الماضي في 52 مباراة، تمكن من تسجيل 54 هدفا، وصناعة 13 هدف.

وينتهي عقد جيوكيريس في صيف 2028.

وسبق لجيوكيريس اللعب بقميص برايتون وسوانزي سيتي وكوفينتري في إنجلترا.