بيليه كولومبيا إلى الدوري الإنجليزي.. جون أرياس ينضم لـ ولفرهامبتون

أعلن نادي ولفرهامبتون الإنجليزي يوم الخميس ضم الكولومبي جون أرياس قادما من فلومينينسي البرازيلي.

ووقع أرياس عقد لمدة 4 مواسم مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وسيرتدي الموهوب أرياس القميص رقم 10 مع الذئاب.

ولم يعلن ولفرهامبتون التفاصيل المالية للصفقة، ولكن هناك تقارير ذكرت أنها ستصل لـ 22 مليون يورو.

كما سيحصل النادي البرازيلي على نسبة 10% من قيمة البيع المستقبلي.

وسيحصل فلومينينسي على 16 مليون يورو فيما سيحصل باتريوتاس الكولومبي على 6 ملايين يورو من قيمة التعاقد وهو ناديه الأسبق والذي يمتلك حصة من عقد اللاعب مع الفريق البرازيلي.

وانضم أرياس إلى فلومينينسي في أغسطس 2021 وأصبح واحد من أعمدة الفريق الهجومية وقاده للفوز بلقب كوبا ليبرتادوريس 2023 لأول مرة في تاريخ النادي.

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الكولومبي صاحب الـ 27 عاما والذي يشغل مراكز الجناح ولاعب الوسط والمهاجم شارك مع فلومينينسي في 229 مباراة سجل 47 هدفا.

وخطف أرياس الأنظار خلال كأس العالم للأندية 2025 إذ فاز بجائزة رجل المباراة 3 مرات.