إيكيتيكي ينضم لمعسكر ليفربول في هونج كونج

وصل هوجو إيكيتيكي مهاجم ليفربول الجديد إلى معسكر الفريق في هونج كونج صباح الخميس ليلحق بالفريق بعد انضمامه بشكل رسمي.

وأتم نادي ليفربول إجراءات التعاقد مع هوجو إيكيتيكي مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني ليل الأربعاء.

وفور وصوله توجه إيكيتيكي إلى الملعب الذي يؤدي فيه فريق ليفربول تدريبه المفتوح أمام الجماهير.

وتواجد المهاجم الفرنسي في الملعب عقب نهاية المران، وتوجه لملاقاة مدربه الجديد أرني سلوت وزملائه الجدد.

وسيرتدي إيكيتيكي القميص رقم 54 مؤقتا خلال فترة الإعداد، أسوة بزملائه الجدد الذين ارتدوا أرقاما مؤقتة على قمصانهم.

وذلك قبل الكشف عن أرقام قمصانهم الدائمة.

وقد تشهد مباراة ليفربول وميلان الودية السبت المقبل، الظهور الأول لإيكتيكي بقميص الريدز.

وبات إيكيتيكي ثالث صفقات ليفربول من الدوري الألماني بالصيف الجاري.

وقال ليفربول عبر موقعه الرسمي: "توصل نادي ليفربول إلى اتفاق لانتقال مهاجم آينتراخت فرانكفورت، هوجو إيكيتيكي، بشرط الحصول على تصريح اللعب"

وأضاف "اجتاز اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا الفحص الطبي بنجاح، ووافق على الشروط الشخصية مع الريدز، مما يسمح له بالسفر إلى هونج كونج للانضمام إلى زملائه الجدد في جولتهم التحضيرية للموسم الجديد في آسيا".

وسينضم إيكيتيكي إلى ليفربول بعد موسم ونصف قضاه في ألمانيا بصفوف آينتراخت فرانكفورت.

وسجل إيكيتيكي 26 هدفا في 64 مباراة مع فرانكفورت، واختير ضمن تشكيلة الموسم المثالية في الدوري الألماني لموسم 2024-2025.

صاحب الـ23 عاما بدأ مسيرته الاحترافية في ستاد ريمس، ثم انتقل إلى باريس سان جيرمان، وتوج بلقب الدوري الفرنسي قبل انتقاله إلى فرانكفورت.

وأصبح هوجو أحدث لاعب ينضم إلى تشكيلة آرني سلوت هذا الصيف، بعد انضمام لاعبين مثل جيريمي فريمبونج، وميلوس كيركيز، وجورجي مامارداشفيلي، وفلوريان فيرتز.

وبات إيكيتيكي الصفقة الثالثة من الدوري الألماني تنضم للريدز هذا الصيف بعد ثنائي باير ليفركوزن جيريمي فريمبونج وفلوريان فيرتز.