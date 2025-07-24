مع تكهنات رحيله.. نيوكاسل يعلن غياب إيزاك عن رحلة آسيا

الخميس، 24 يوليه 2025 - 12:17

كتب : FilGoal

ألكسندر إيزاك

أعلن نيوكاسل يونايتد غياب نجمه ألكسندر إيزاك عن رحلة الفريق إلى آسيا، وسط تكهنات بإمكانية رحيله.

وأوضح نيوكاسل أن سبب غياب الدولي السويدي هو تعرضه لإصابة عضلية بسيطة.

ويمتلك إيزاك العديد من العروض وترغب عدة أندية في ضمه وعلى رأسها الهلال السعودي ومن قبله ليفربول.

أخبار متعلقة:
انتهاكات جسيمة.. برشلونة يعلن تعليق سفره لليابان السد القطري يضم فيرمينو برشلونة يضم راشفورد.. ويرتدي رقم كرويف وهنري "جزء من تاريخ النادي".. أتلتيكو مدريد يعلن رحيل ساؤول

كما طلب إيزاك زيادة في راتبه من أجل تجديد تعاقده مع ناديه، حسبما كشف موقع توك سبورت.

ويطلب المهاجم السويدي الحصول على راتب أسبوعي وقدره 300 ألف جنيه إسترليني، وفقا للتقرير.

وذلك للموافقة على تجديد تعاقده مع نيوكاسل والذي يمتد حتى 2028.

وشارك إيزاك مع نيوكاسل في 42 مباراة خلال الموسم الماضي، وتمكن من تسجيل 27 هدفا، وصناعة 6 أهداف.

وانضم إيزاك لصفوف نيوكاسل في 2022 قادما من ريال سوسيداد الإسباني مقابل 63 مليون جنيه إسترليني.

وغاب المهاجم السويدي عن أولى مباريات الفريق الودية استعدادا للموسم الجديد أمام سيلتيك الاسكتلندي.

ليفربول الهلال نيوكاسل يونايتد ألكسندر إيزاك
نرشح لكم
هارفي إليوت: أحب ليفربول ولكن يجب أكون أنانيا حين أفكر في مستقبلي إيكيتيكي ينضم لمعسكر ليفربول في هونج كونج الثالثة من الدوري الألماني.. ليفربول يتعاقد مع هوجو إيكيتيكي برشلونة يضم راشفورد.. ويرتدي رقم كرويف وهنري تقرير: تشيلسي يتواصل مع لايبزج لضم تشافي سيمونز تقرير: إيزاك يطلب زيادة راتبه للتجديد مع نيوكاسل لاعب مصري آخر يوقع عقدا احترافيا مع ليفربول روما يضم فيرجسون
أخر الأخبار
الزمالك يعلن خضوع حسين لبيب لعملية جراحية ناجحة 21 دقيقة | الدوري المصري
نيوكاسل يضم موهبة كورية 32 دقيقة | ميركاتو
هارفي إليوت: أحب ليفربول ولكن يجب أكون أنانيا حين أفكر في مستقبلي 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير سعودي: أوتافيو على وشك الانتقال إلى القادسية 49 دقيقة | ميركاتو
تقرير: بايرن يقدم عرضه الجديد لـ ليفربول من أجل لويس دياز 57 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - ماييلي يقترب من مغادرة بيراميدز.. والقرار النهائي بعد معسكر تركيا ساعة | الدوري المصري
إبراهيم عادل: أبو تريكة قدوتي.. وهدفي في باراجواي اللحظة الأسعد بمسيرتي ساعة | الكرة المصرية
اليوم السعودية: لوك دي يونج يوافق على الانتقال للاتفاق ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة الصفقات وحدث غريب من العش.. الأهلي يهزم الملعب التونسي برباعية وديا 2 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 3 بعد أنباء عدم تمكن الزمالك من قيد معالي.. اتحاد الكرة يوضح موقف الأجانب تحت السن 4 الأهلي يرد على عرض الحزم لضم ديانج
/articles/509882/مع-تكهنات-رحيله-نيوكاسل-يعلن-غياب-إيزاك-عن-رحلة-آسيا