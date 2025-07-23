الاتحاد الكاميروني يعلن استقالة مارك بريس مدرب المنتخب

الأربعاء، 23 يوليه 2025 - 23:10

كتب : FilGoal

مارك بيرس

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم استقالة البلجيكي مارك بريس من تدريب منتخب الأسود.

وكشف الاتحاد الكاميروني في بيان رسمي: "بموجب خطاب مسجل بتاريخ 21 يوليو 2025، تقدم مارك باريس مدرب الكاميرون باستقالته من منصبه كمدرب للمنتخب، والذي كان يشغل هذا المنصب منذ إبريل 2024".

وأكمل البيان "يُقرّ الاتحاد الكاميروني لكرة القدم بإنهاء هذه العلاقة التعاقدية من جانب واحد."

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وأضاف "وحرصًا من الاتحاد الدائم على حماية مصالح كرة القدم الكاميرونية، تواصل الاتحاد مع السلطات العامة المعنية لوضع وتنفيذ توفير بديل على وجه السرعة على رأس الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني."

وأكمل "نسعى لإيجاد البديل على وجه السرعة بسبب مشاركة المنتخب في تصفيات كأس العالم 2026، وكأس الأمم الإفريقية المقررة في المغرب ديسمبر المقبل".

وأتم البيان "يُطمئن رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم أسرة كرة القدم الكاميرونية بالتزام المؤسسة التي يرأسها بمواصلة برنامجها لإصلاح كرة القدم الكاميرونية وإعادتها إلى مجدها السابق."

وتولى البلجيكي مارك بيرس تدريب منتخب الكاميرون خلفا لـ ريجوبير سونج بعد وداع منتخب الكاميرون منافسات النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا من ثمن النهائي بعد الخسارة من نيجيريا.

ويحتل المنتخب الكاميروني المركز الثاني في المجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم 2026، برصيد 12 نقطة، خلف كاب فيردي متصدر المجموعة بـ13 نقطة، وقبل 4 جولات من النهاية.

ويلتقي منتخب الكاميرون أمام إيسواتيني، وكاب فيردي في سبتمبر، فيما يختتم تصفيات كأس العالم في أكتوبر بمواجهتي موريشيوس وأنجولا.

الكاميرون مارك بريس
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