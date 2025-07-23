الخطيب يخضع لفحوصات طبية جديدة في باريس

يخضع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، للعديد من الفحوصات الطبية المختلفة في باريس للاطمئنان على حالته الصحية.

وأوضح الأهلي في بيان عبر موقعه الرسمي: "يقوم الخطيب بزيارة بعض كبار الأطباء المتخصصين لتحديد التشخيص النهائي والعلاج المناسب."

ووصل الخطيب إلى فرنسا مساء الأربعاء، قادمًا من إسبانيا بعد زيارته نادي برشلونة برفقة وفد القلعة الحمراء، في إطار تعاون مثمر بشأن مشروع استاد الأهلي.

وزار الخطيب ومحمد كامل رئيس شركة القلعة الحمراء القائمة على مشروع استاد الأهلي، نادي برشلونة الإسباني في إطار التنسيق الذي جرى بمعرفة القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية لتبادل الخبرات بين الطرفين.

وكشف الأهلي أنه كان في استقبالهم خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة ونائبه رافائيل يوستي، ومدير المتحف جوردي بينيتاس.

وحضر المقابلة وفد من شركة القلعة الحمراء يتقدمهم ياسر القاضي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التكنولوجيا، ومختار عمر رئيس القطاع التجاري.

ودار نقاش بين الخطيب ولابورتا حول التجربة الرائدة لنادي برشلونة في تطوير ملعبه، وكيفية دمج التكنولوجيا والتفاعل الجماهيري والاستفادة من كافة الأدوات الحديثة.

كما تطرق الحوار إلى متحف برشلونة وطريقة إنشائه ومحتواه، وما يحققه من موارد مالية.

وتحدث لابورتا عن سعادته بالتعاون مع النادي الأهلي وشركة القلعة الحمراء، وتبادل الخبرات خاصة وهو يرى أن الأهلي واحد من أكبر الأندية في الجماهيرية والفوز بالبطولات على مستوى العالم.

ووجه محمود الخطيب الشكر لرئيس برشلونة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وتقديره للنادي الأهلي وتاريخه، وجماهيره، وأبدى سعادته بزيارة نادي برشلونة صاحب الاسم الكبير، والترتيب لتعاون مثمر بين الطرفين في مجالات عديدة.

كما وجه الخطيب الدعوة لخوان لابورتا لزيارة النادي الأهلي خلال الفترة القادمة.