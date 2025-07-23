الثالثة من الدوري الألماني.. ليفربول يتعاقد مع هوجو إيكيتيكي

أتم نادي ليفربول إجراءات التعاقد مع هوجو إيكيتيكي مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وبات إيكيتيكي ثالث صفقات لفيربول من الدوري الألماني بالصيف الجاري.

وقال ليفربول عبر موقعه الرسمي: "توصل نادي ليفربول إلى اتفاق لانتقال مهاجم آينتراخت فرانكفورت، هوجو إيكيتيكي، بشرط الحصول على تصريح اللعب".

واجتاز اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا الفحص الطبي بنجاح، ووافق على الشروط الشخصية مع الريدز، مما يسمح له بالسفر إلى هونج كونغ للانضمام إلى زملائه الجدد في جولتهم التحضيرية للموسم الجديد في آسيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وسينضم إيكيتيكي إلى ليفربول بعد موسم ونصف قضاه في ألمانيا بصفوف آينتراخت فرانكفورت.

وسجل إيكيتيكي 26 هدفا في 64 مباراة مع فرانكفورت، واختير ضمن تشكيلة الموسم المثالية في الدوري الألماني لموسم 2024-2025.

صاحب الـ21 عاما بدأ مسيرته الاحترافية في ستاد ريمس، ثم انتقل إلى باريس سان جيرمان، وتوج بلقب الدوري الفرنسي قبل انتقاله إلى فرانكفورت.

وأصبح إيكيتيكي أحدث لاعب ينضم إلى تشكيلة آرني سلوت هذا الصيف، بعد انضمام لاعبين مثل جيريمي فريمبونج، وميلوس كيركيز، وجورجي مامارداشفيلي، وفلوريان فيرتز.

وبات فيرتز الصفقة الثالثة من الدوري الألماني تنضم للريدز هذا الصيف بعد ثنائي باير لفيركوزن جيريمي فريمبونج وفلوريان فيرتز.