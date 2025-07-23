انتهاكات جسيمة.. برشلونة يعلن تعليق سفره لليابان

الأربعاء، 23 يوليه 2025 - 21:40

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد

أعلن نادي برشلونة تعليق مشاركته في المباراة الودية الأحد المقبل أمام فيسيل كوبي الياباني.

وعلل برشلونة عدم سفره لخوض المباراة "بسبب انتهاكات تعاقدية جسيمة من جانب الجهة المنظمة".

وكان مقررًا أن يسافر برشلونة إلى اليابان يوم الخميس، استعدادا لبدء الجولة الآسيوية استعدادا للموسم الجديد.

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وأكمل بيان برشلونة "سينظر النادي في موعد جولته الصيفية في كوريا الجنوبية".

ومن المقرر أن يلعب برشلونة مباراتين وديتين في كوريا الجنوبية ضمن جولته الآسيوية أمام إف سي سيول يوم 31 يوليو، قبل مواجهة دايجو يوم 4 أغسطس.

وأضاف برشلونة "في حالة استيفاء الجهة المنظمة لشروط معينة، سيسافر النادي إلى كوريا الجنوبية خلال الأيام المقبلة".

وأتم بيان برشلونة "يعرب النادي عن أسفه لهذا الحادث، وأثيره على جماهير برشلونة الغفيرة في اليابان".

وضم برشلونة خلال الانتقالات الصيفية خوان جارسيا حارس إسبانيول، وماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد.

وتوج برشلونة بالثلاثية المحلية "الدوري والكأس والسوبر الإسباني"، فيما ودع دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي بعد الخسارة أمام إنتر بنتيجة 7-6 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

برشلونة الجولة الآسيوية
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