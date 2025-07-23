اتحاد الكرة يبحث مع وزارة التعليم المشاركة في بطولة "كاف" للمدارس

الأربعاء، 23 يوليه 2025 - 21:16

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

يبحث اتحاد الكرة بالتعاون مع وزارة التعليم إمكانية المشاركة في بطولة "كاف" للمدارس.

التقي خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد، ايمان حسن وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية.

وجاء الاجتماع لمناقشة الاشتراك في بطولة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للمدارس التي تقام للعام الثالث على التوالي.

أخبار متعلقة:
"جزء من تاريخ النادي".. أتلتيكو مدريد يعلن رحيل ساؤول بيراميدز يواجه قاسم باشا وديا يوم السبت "زيدان والأهلي العظيم ودوري الأبطال".. إجابات زيزو على الأسئلة السريعة برشلونة يضم راشفورد.. ويرتدي رقم كرويف وهنري

قد تكون صورة ‏‏‏‏٥‏ أشخاص‏، و‏‏أشخاص يدرسون‏، و‏تلفزيون‏‏‏ و‏غرفة أخبار‏‏

وكذلك الاعداد لتوقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري ووزارة التربية والتعليم لتنشيط كرة القدم المدرسية وتطوير مسابقة دوري المدارس خاصة على مستوى الكرة النسائية والناشئين والبراعم.

ويأتي ذلك في إطار خطة اكتشاف وانتقاء الطلاب الموهوبين وتدريبهم عن طريق الاستعانة بمدربين معتمدين من الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتستهدف المبادرة نشر الوعي بأهمية الرياضة وتنمية الروح الرياضية .

اتحاد الكرة
نرشح لكم
محمد شحاتة يغادر معسكر الزمالك بسبب وفاة زوجة شقيقه بيراميدز يواجه قاسم باشا وديا يوم السبت "زيدان والأهلي العظيم ودوري الأبطال".. إجابات زيزو على الأسئلة السريعة مباشر وديا - النجم الساحلي (2) - (1) المصري.. محاولات لتسجيل التعادل بتروجت يضم صانع ألعاب إيسترن كومباني تشكيل المصري - منذر طمين يقود الهجوم أمام النجم الساحلي وديا مران الزمالك - راحة لعواد بسبب الإصابة.. وجلسة لـ فيريرا مع مدير الكرة مدرب خيتافي: كنت أراهن على نجاح إبراهيم عادل في الدوري الإسباني
أخر الأخبار
انتهاكات جسيمة.. برشلونة يعلن تعليق سفره لليابان 17 دقيقة | الدوري الإسباني
بعد اتفاقه مع النصر.. أتلتيكو مدريد يحسم صفقة هانكو 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
محمد شحاتة يغادر معسكر الزمالك بسبب وفاة زوجة شقيقه 20 دقيقة | الكرة المصرية
السد القطري يضم فيرمينو 39 دقيقة | ميركاتو
اتحاد الكرة يبحث مع وزارة التعليم المشاركة في بطولة "كاف" للمدارس 42 دقيقة | الكرة المصرية
"جزء من تاريخ النادي".. أتلتيكو مدريد يعلن رحيل ساؤول ساعة | ميركاتو
بيراميدز يواجه قاسم باشا وديا يوم السبت ساعة | الدوري المصري
"زيدان والأهلي العظيم ودوري الأبطال".. إجابات زيزو على الأسئلة السريعة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة الصفقات وحدث غريب من العش.. الأهلي يهزم الملعب التونسي برباعية وديا 2 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 3 بعد أنباء عدم تمكن الزمالك من قيد معالي.. اتحاد الكرة يوضح موقف الأجانب تحت السن 4 الأهلي يرد على عرض الحزم لضم ديانج
/articles/509862/اتحاد-الكرة-يبحث-مع-وزارة-التعليم-المشاركة-في-بطولة-كاف-للمدارس