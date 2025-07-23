اتحاد الكرة يبحث مع وزارة التعليم المشاركة في بطولة "كاف" للمدارس

يبحث اتحاد الكرة بالتعاون مع وزارة التعليم إمكانية المشاركة في بطولة "كاف" للمدارس.

التقي خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد، ايمان حسن وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية.

وجاء الاجتماع لمناقشة الاشتراك في بطولة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للمدارس التي تقام للعام الثالث على التوالي.

وكذلك الاعداد لتوقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري ووزارة التربية والتعليم لتنشيط كرة القدم المدرسية وتطوير مسابقة دوري المدارس خاصة على مستوى الكرة النسائية والناشئين والبراعم.

ويأتي ذلك في إطار خطة اكتشاف وانتقاء الطلاب الموهوبين وتدريبهم عن طريق الاستعانة بمدربين معتمدين من الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتستهدف المبادرة نشر الوعي بأهمية الرياضة وتنمية الروح الرياضية .