رئيس اتحاد طنجة: معالي لم يكن لديه شرط جزائي.. واختار الزمالك لهذا السبب

شدد نصر الله كرطيط رئيس اتحاد طنجة المغربي على أن عبد الحميد معالي فضل الانتقال للزمالك على العديد من العروض الأخرى.

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك أتم الاتفاق مع اتحاد طنجة بشان ضم صاحب الـ19 عاما. (طالع التفاصيل)

وقال نصر الله كرطيط رئيس اتحاد طنجة عبر إم بي سي مصر: "عبد الحميد معالي لم يكن في تعاقده شرط جزائي. اللاعب اقتنع بمشروع الزمالك وقرر الانتقال لصفوفه".

وأضاف "معالي من نجوم الفريق لكنه كان لديه رغبة في تغيير الأجواء وخوض تجربة جديدة بعدما تلقى العديد من العروض".

وأتم "لا أريد الخوض في التفاصيل المادية لانتقال عبد الحميد معالي للزمالك لكن العلاقات الطيبة كانت لها دور كبير. أتوقع أن يكون أفضل لاعب في الفريق بالموسم المقبل".

اللاعب صاحب الـ19 عاما وقّع على عقود انضمامه للزمالك 5 سنوات ويتبقى وصوله للقاهرة لحسم باقي التفاصيل بشكل رسمي.

عبدالحميد معالي يعد من أبرز المواهب الكرة المغربية ومثل منتخبات الناشئين والشباب بالمغرب.

وشارك معالي في كأس العالم تحت 17 سنة بالعام الماضي.

كما شارك معالي في 30 مباراه مع الفريق الأول لنادي اتحاد طنجة.