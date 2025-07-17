موهبة مغربية.. في الجول يكشف تفاصيل اتفاق الزمالك لضم عبد الحميد معالي

الخميس، 17 يوليه 2025 - 00:41

كتب : FilGoal

عبد الحميد معالي - منتخب المغرب للشباب

توصل الزمالك إلى اتفاق مع اتحاد طنجة بشأن ضم عبد الحميد معالي لاعب منتخب الشباب المغربي.

ويجيد معالي اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر .

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك أتم اتفاقه مع اتحاد طنجة المغربي لضم عبد الحميد معالي بمقابل 500 ألف دولار تُدفع على سنتين.

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اللاعب صاحب الـ19 عاما وقّع على عقود انضمامه للزمالك 5 سنوات ويتبقى وصوله للقاهرة لحسم باقي التفاصيل بشكل رسمي.

عبدالحميد معالي يعد من أبرز المواهب الكرة المغربية ومثل منتخبات الناشئين والشباب بالمغرب.

وشارك معالي في كأس العالم تحت 17 سنة بالعام الماضي.

كما شارك معالي في 30 مباراه مع الفريق الأول لنادي اتحاد طنجة.

ومن المقرر أن يقيد الزمالك، عبد الحميد معالي تحت السن.

وتعاقد الزمالك مع أربعة لاعبين رسميا حتى الآن، هم المهدي سليمان حارس الاتحاد السكندري، وشيكو بانزا جناح إشتريلا أمادورا، وثنائي فاركو أحمد شريف، وعمرو ناصر في الهجوم.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك اقترب من ضم أحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي مقابل انتقال مصطفى شلبي، وسيد عبد الله لاعبي الفريق إلى البنك الأهلي، بجانب الاقتراب من ضم أدم كايد الجناح الفلسطيني بعد التوصل لاتفاق نهائي معه ومع ناديه بانتظار اجتيازه للكشف الطبي وإعلان الصفقة.

وأنهى الزمالك تعاقده مع كل من جيفرسون كوستا المدافع الأنجولي تحت السن، وسيدي ندايي المهاجم السنغالي تحت السن، وأحمد رفاعي المدافع الشاب.

كما انتهى تعاقد حمزة المثلوثي المدافع التونسي مع الفريق، واتفق الطرفان على عدم تجديده، بجانب اعتزال محمد عبد الشافي، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" كرة القدم.

الزمالك اتحاد طنجة
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