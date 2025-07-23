تقرير: إيزاك يطلب زيادة راتبه للتجديد مع نيوكاسل

الأربعاء، 23 يوليه 2025 - 14:09

كتب : FilGoal

ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل

طلب ألكساندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي زيادة في راتبه من أجل تجديد تعاقده مع ناديه.

أليكساندر إيزاك

النادي : نيوكاسل يونايتد

نيوكاسل يونايتد

وكشف موقع "توك سبورت" أن المهاجم السويدي طلب أن يحصل على راتب أسبوعي وقدره 300 ألف جنيه إسترليني.

وذلك للموافقة على تجديد تعاقده مع نيوكاسل والذي يمتد حتى 2028.

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ويمتلك إيزاك العديد من العروض وترغب عدة أندية في ضمه وعلى رأسها الهلال السعودي ومن قبله ليفربول.

وشارك إيزاك مع نيوكاسل في 42 مباراة خلال الموسم الماضي، وتمكن من تسجيل 27 هدفا، وصناعة 6 أهداف.

وانضم إيزاك لصفوف نيوكاسل في 2022 قادما من ريال سوسيداد الإسباني مقابل 63 مليون جنيه إسترليني.

وغاب المهاجم السويدي عن أولى مباريات الفريق الودية استعدادا للموسم الجديد أمام سيلتيك الاسكتلندي.

ومن المتوقع أن ينضم إيزاك لباقي زملائه في جولة الفريق في شرق آسيا استعدادا للموسم المديد.

نيوكاسل الدوري الإنجليزي ألكساندر أيزاك
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