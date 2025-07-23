بعد ارتباطه بالزمالك وبيتيس.. المغربي زحزوح إلى الوكرة القطري

الأربعاء، 23 يوليه 2025 - 00:49

كتب : FilGoal

أمين زحزوح - الوكرة القطري

أتم نادي الوكرة القطري إجراءات التعاقد مع المغربي أمين زحزوح جناح الجيش الملكي.

وارتبط زحزوح سابقا بالانتقال للزمالك وكذلك أندية أوروبية على غرار ريال بيتيس الإسباني.

وأعلن الوكرة مساء الثلاثاء تعاقده بشكل رسمي مع زحزوح قادما من الجيش الملكي.

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وانضم زحزوح لنادي الوكرة ليزامل لاعب الوسط الدولي المصري حمدي فتحي.

ويلعب أمين زحزوح -24 عاما- في مركز صانع الألعاب وساهم في 25 هدفا مع الجيش الملكي خلال الموسم المنصرم.

ونجح زحزوح في تسجيل 11 أهداف وصناعة 14 آخرين بمختلف المسابقات.

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