بي بي سي: كريستال بالاس يستأنف ضد نقله من الدوري الأوروبي لـ المؤتمر

الثلاثاء، 22 يوليه 2025 - 19:07

كتب : FilGoal

كريستال بالاس

يتمسك كريستال بلاس بخوض منافسات بطولة الدوري الأوروبي بدلا من دوري المؤتمر.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" نقل كريستال بالاس إلى بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بسبب خرق قواعد الملكية المتعددة. (طالع التفاصيل)

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فإن كريستال بالاس قدم استئنافا لمحكمة التحكيم الرياضية بسبب استبعاده من المشاركة في الدوري الأوروبي. الاستئناف موجه ضد يويفا وناديا ليون ونوتنجام فورست.

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النادي تقدم باستئناف رسمي إلى محكمة التحكيم الرياضية، طاعنا على قرار الاتحاد الأوروبي.

قرار يويفا يعود إلى امتلاك رجل الأعمال جون تكستور (مالك سابق لـ كريستال بلاس) 43% من أسهمه، إضافة لملكيته لنادي ليون الفرنسي، مما خلق تضارب مصالح وفقا للقواعد.

كريستال بالاس يعتمد على أن جون تكستور لم يكن له تأثير حاسم على قرارات النادي، وأنه باع حصته للملياردير الأمريكي وودي جونسون، وإن الصفقة كانت خارج الموعد المحدد قبل 1 مارس، وهو ما ينفي التأثير على قراره.

وتأهل الفريقان للمشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، لكن مشاركة بالاس تهددت بسبب قواعد ملكية الأندية المتعددة التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تمنع مشاركة فريقين في بطولة واحدة يتقاسمان نفس الملكية.

وقرر الاتحاد الأوروبي (يويفا) مشاركة ليون في الدوري الأوروبي وكريستال بالاس في دوري المؤتمر الأوروبي.

وبذلك يشارك في نوتنجهام فورست الموسم المقبل في الدوري الأوروبي عوضا عن بالاس.

كريستال بالاس يطالب بإعادة مقعده إلى الدوري الأوروبي، مع المطالبة بحرمان ليون أو نوتنجام فورست (الذي حل محله) من المشاركة.

محكمة التحكيم الرياضية رفعت الدعوى بشكل رسمي مع تحديد موعد الحكم النهائي في موعد أقصاه 11 أغسطس 2025.

كريستال بالاس يويفا ليون
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